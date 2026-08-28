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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L’Athletic Bilbao affronta il Deportivo Alaves nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Athletic Bilbao affronta il Deportivo Alaves mercoledì 20 settembre 2026 al San Mames di Bilbao.

Nel loro più recente scontro diretto ufficiale, disputato a maggio 2026, l'Athletic Bilbao ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Deportivo Alavés. Entrambi i club baschi arrivano a questa partita con l'obiettivo di trovare slancio fin dalle prime fasi della stagione 2026-27 di Liga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves si gioca al San Mames di Bilbao. L'orario ufficiale del calcio d'inizio e la conferma della trasmissione non sono ancora disponibili per questa sfida di Liga.

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LaLiga - Game Week 7
San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés attraverso diversi canali standard:

Biglietteria ufficiale del club

  • Portale ufficiale dell'Athletic Bilbao: Dal momento che la partita si gioca al San Mamés di Bilbao, la fonte principale per i biglietti standard e VIP è il portale ufficiale online dell'Athletic Club. In genere, i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 2 a 3 settimane prima del giorno della partita.
  • Biglietteria del San Mamés: I biglietti fisici possono essere acquistati direttamente al botteghino dello stadio del San Mamés, che di solito apre il giorno prima e il giorno stesso della partita, salvo disponibilità di posti.

Settore ospiti

  • Canali ufficiali del Deportivo Alavés: Se tifi Alavés e vuoi sederti nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente dal Deportivo Alavés ai propri soci e abbonati ufficiali.

Piattaforme secondarie di biglietti

  • Se i biglietti standard ufficiali vanno esauriti attraverso i canali del club, anche piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per le partite di Liga.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Per la partita di Liga tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés al San Mamés, i prezzi dei biglietti standard di solito vanno da 30 € a oltre 150 € a biglietto nelle vendite ufficiali e generali, a seconda della categoria e del posto scelto.   

  • Biglietti standard (vendita ufficiale): Vanno da 35 € a 80 € per i posti nell'anello superiore, dietro la porta o nelle tribune laterali durante le normali partite di campionato.
  • Posti premium e settore inferiore: Vanno da 85 € a 150 € per i posti nella tribuna principale inferiore o nei settori laterali centrali con alta visibilità.
  • Biglietti VIP e hospitality: Vanno da 180 € a oltre 350 €, offrendo posti premium, accesso alle lounge e catering pre-partita.
  • Mercato secondario / piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie come StubHub, a seconda della domanda e della disponibilità in avvicinamento al giorno della partita, i prezzi dei biglietti rivenduti partono in genere da circa 68 € a 79 € per i posti d'ingresso e possono attestarsi in media intorno a 120 € a oltre 140 € per i posti di fascia superiore.   

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao e Deportivo Alaves

L'Athletic Bilbao ha vinto solo una delle ultime cinque partite, con quell'unico successo arrivato in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, battuto 3-0. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Siviglia all'esordio in Liga del 22 agosto. Ha anche perso 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole, oltre a essere stato battuto 3-1 dal Marsiglia in precedenza nel precampionato. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Deportivo Alaves arriva in condizioni decisamente migliori, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato ufficiale più recente è stato l'1-1 in trasferta contro il Rayo Vallecano il 20 agosto, arrivato dopo il successo per 3-0 sul Getafe in Liga nel weekend inaugurale della stagione. L'Alaves ha ottenuto anche vittorie per 3-0 contro il Castellon e per 1-0 in trasferta contro il Girona nel precampionato. Ha segnato otto gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due di questi incontri.

ATH

ATH - Forma

SEV
S1-3
BAR
S2-0
CEL
V0-2
ATM
V3-0
ELC
D1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ALA

ALA - Forma

RAY
D1-1
VIL
V1-0
OSA
V5-2
SAN
S2-1
VAL
S0-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in trasferta contro il Deportivo Alaves in Liga. Prima di allora, l'Alaves aveva ottenuto una vittoria per 1-0 al San Mames nella sfida di ritorno del settembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, i risultati sono stati equilibrati, con entrambe le squadre capaci di vincere in Liga e con anche un'amichevole precampionato presente nel dataset.

Testa a testa

Athletic BilbaoPareggioDeportivo Alaves
2
1
2
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
Amichevoli dei club
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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