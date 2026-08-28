Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Athletic Bilbao affronta il Deportivo Alaves mercoledì 20 settembre 2026 al San Mames di Bilbao.

Nel loro più recente scontro diretto ufficiale, disputato a maggio 2026, l'Athletic Bilbao ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Deportivo Alavés. Entrambi i club baschi arrivano a questa partita con l'obiettivo di trovare slancio fin dalle prime fasi della stagione 2026-27 di Liga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves si gioca al San Mames di Bilbao. L'orario ufficiale del calcio d'inizio e la conferma della trasmissione non sono ancora disponibili per questa sfida di Liga.

LaLiga - Game Week 7 19 set 2026 - 10:15 San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés attraverso diversi canali standard:

Biglietteria ufficiale del club

Portale ufficiale dell'Athletic Bilbao: Dal momento che la partita si gioca al San Mamés di Bilbao, la fonte principale per i biglietti standard e VIP è il portale ufficiale online dell'Athletic Club. In genere, i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 2 a 3 settimane prima del giorno della partita.

Biglietteria del San Mamés: I biglietti fisici possono essere acquistati direttamente al botteghino dello stadio del San Mamés, che di solito apre il giorno prima e il giorno stesso della partita, salvo disponibilità di posti.

Settore ospiti

Canali ufficiali del Deportivo Alavés: Se tifi Alavés e vuoi sederti nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente dal Deportivo Alavés ai propri soci e abbonati ufficiali.

Piattaforme secondarie di biglietti

Se i biglietti standard ufficiali vanno esauriti attraverso i canali del club, anche piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per le partite di Liga.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?

Per la partita di Liga tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés al San Mamés, i prezzi dei biglietti standard di solito vanno da 30 € a oltre 150 € a biglietto nelle vendite ufficiali e generali, a seconda della categoria e del posto scelto.

Biglietti standard (vendita ufficiale): Vanno da 35 € a 80 € per i posti nell'anello superiore, dietro la porta o nelle tribune laterali durante le normali partite di campionato.

Posti premium e settore inferiore: Vanno da 85 € a 150 € per i posti nella tribuna principale inferiore o nei settori laterali centrali con alta visibilità.

Biglietti VIP e hospitality: Vanno da 180 € a oltre 350 € , offrendo posti premium, accesso alle lounge e catering pre-partita.

Mercato secondario / piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie come StubHub, a seconda della domanda e della disponibilità in avvicinamento al giorno della partita, i prezzi dei biglietti rivenduti partono in genere da circa 68 € a 79 € per i posti d'ingresso e possono attestarsi in media intorno a 120 € a oltre 140 € per i posti di fascia superiore.

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao e Deportivo Alaves

L'Athletic Bilbao ha vinto solo una delle ultime cinque partite, con quell'unico successo arrivato in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, battuto 3-0. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Siviglia all'esordio in Liga del 22 agosto. Ha anche perso 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole, oltre a essere stato battuto 3-1 dal Marsiglia in precedenza nel precampionato. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Il Deportivo Alaves arriva in condizioni decisamente migliori, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato ufficiale più recente è stato l'1-1 in trasferta contro il Rayo Vallecano il 20 agosto, arrivato dopo il successo per 3-0 sul Getafe in Liga nel weekend inaugurale della stagione. L'Alaves ha ottenuto anche vittorie per 3-0 contro il Castellon e per 1-0 in trasferta contro il Girona nel precampionato. Ha segnato otto gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due di questi incontri.

Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in trasferta contro il Deportivo Alaves in Liga. Prima di allora, l'Alaves aveva ottenuto una vittoria per 1-0 al San Mames nella sfida di ritorno del settembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, i risultati sono stati equilibrati, con entrambe le squadre capaci di vincere in Liga e con anche un'amichevole precampionato presente nel dataset.