Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Athletic Bilbao affronta il Deportivo Alaves mercoledì 20 settembre 2026 al San Mames di Bilbao.
Nel loro più recente scontro diretto ufficiale, disputato a maggio 2026, l'Athletic Bilbao ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Deportivo Alavés. Entrambi i club baschi arrivano a questa partita con l'obiettivo di trovare slancio fin dalle prime fasi della stagione 2026-27 di Liga.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?
Athletic Bilbao-Deportivo Alaves si gioca al San Mames di Bilbao. L'orario ufficiale del calcio d'inizio e la conferma della trasmissione non sono ancora disponibili per questa sfida di Liga.
Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?
Puoi acquistare i biglietti per la partita tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés attraverso diversi canali standard:
Biglietteria ufficiale del club
- Portale ufficiale dell'Athletic Bilbao: Dal momento che la partita si gioca al San Mamés di Bilbao, la fonte principale per i biglietti standard e VIP è il portale ufficiale online dell'Athletic Club. In genere, i biglietti vengono messi in vendita al pubblico da 2 a 3 settimane prima del giorno della partita.
- Biglietteria del San Mamés: I biglietti fisici possono essere acquistati direttamente al botteghino dello stadio del San Mamés, che di solito apre il giorno prima e il giorno stesso della partita, salvo disponibilità di posti.
Settore ospiti
- Canali ufficiali del Deportivo Alavés: Se tifi Alavés e vuoi sederti nel settore riservato ai tifosi ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente dal Deportivo Alavés ai propri soci e abbonati ufficiali.
Piattaforme secondarie di biglietti
- Se i biglietti standard ufficiali vanno esauriti attraverso i canali del club, anche piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per le partite di Liga.
Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga?
Per la partita di Liga tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés al San Mamés, i prezzi dei biglietti standard di solito vanno da 30 € a oltre 150 € a biglietto nelle vendite ufficiali e generali, a seconda della categoria e del posto scelto.
- Biglietti standard (vendita ufficiale): Vanno da 35 € a 80 € per i posti nell'anello superiore, dietro la porta o nelle tribune laterali durante le normali partite di campionato.
- Posti premium e settore inferiore: Vanno da 85 € a 150 € per i posti nella tribuna principale inferiore o nei settori laterali centrali con alta visibilità.
- Biglietti VIP e hospitality: Vanno da 180 € a oltre 350 €, offrendo posti premium, accesso alle lounge e catering pre-partita.
- Mercato secondario / piattaforme di rivendita: Sulle piattaforme secondarie come StubHub, a seconda della domanda e della disponibilità in avvicinamento al giorno della partita, i prezzi dei biglietti rivenduti partono in genere da circa 68 € a 79 € per i posti d'ingresso e possono attestarsi in media intorno a 120 € a oltre 140 € per i posti di fascia superiore.
Athletic Bilbao-Deportivo Alaves di Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Athletic Bilbao e Deportivo Alaves
L'Athletic Bilbao ha vinto solo una delle ultime cinque partite, con quell'unico successo arrivato in un'amichevole precampionato contro il Burgos CF, battuto 3-0. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Siviglia all'esordio in Liga del 22 agosto. Ha anche perso 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole, oltre a essere stato battuto 3-1 dal Marsiglia in precedenza nel precampionato. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.
Il Deportivo Alaves arriva in condizioni decisamente migliori, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato ufficiale più recente è stato l'1-1 in trasferta contro il Rayo Vallecano il 20 agosto, arrivato dopo il successo per 3-0 sul Getafe in Liga nel weekend inaugurale della stagione. L'Alaves ha ottenuto anche vittorie per 3-0 contro il Castellon e per 1-0 in trasferta contro il Girona nel precampionato. Ha segnato otto gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due di questi incontri.
Athletic Bilbao-Deportivo Alaves: i precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 2 maggio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in trasferta contro il Deportivo Alaves in Liga. Prima di allora, l'Alaves aveva ottenuto una vittoria per 1-0 al San Mames nella sfida di ritorno del settembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, i risultati sono stati equilibrati, con entrambe le squadre capaci di vincere in Liga e con anche un'amichevole precampionato presente nel dataset.
Testa a testa
Athletic Bilbao-Deportivo Alaves classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S