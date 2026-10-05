Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Viking: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Aston Villa affronta il Viking mercoledì 21 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Il Villa arriva alla partita dopo un inizio solido della propria campagna europea, compresa la vittoria per 3-2 nella gara d'esordio contro il Club Brugge. Il Viking si è assicurato un posto nella fase principale della competizione dopo aver battuto la Dinamo Zagabria per 5-3 complessivo nei play-off.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Aston Villa-Viking, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Viking di Champions League?

Aston Villa-Viking si gioca al Villa Park di Birmingham mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Viking di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Aston Villa e Viking al Villa Park, sono disponibili diverse opzioni principali a seconda dell'idoneità e del budget:

1. Biglietteria ufficiale del club (Aston Villa FC Direct)

I biglietti vengono distribuiti attraverso il portale ufficiale online dell'Aston Villa. L'accesso prioritario viene solitamente concesso ai titolari di abbonamento Claret & Blue e ai membri ufficiali prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita generale.

2. Quota riservata ai tifosi ospiti (Viking FK Direct)

I tifosi in trasferta che desiderano sedersi nel settore ospiti dedicato devono acquistare i biglietti tramite la biglietteria ufficiale del Viking FK o attraverso i canali riservati ai membri tifosi.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Viking di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League Aston Villa-Viking al Villa Park variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme secondarie di biglietteria.

1. Prezzi ufficiali del club (Aston Villa FC Direct)

I biglietti ufficiali standard per l'ingresso generale venduti direttamente dall'Aston Villa sono prezzati in sterline britanniche (£) e si convertono approssimativamente come segue:

Non titolari di abbonamento: 105 € - 117 € (£89,50 - £99) a seconda della zona dello stadio.

Pacchetto UEFA da 4 partite / tariffa bundle: circa 88 € (£75 a partita).

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Anelli superiori (North & South / dietro la porta): a partire da 120 € - 200 € per posto

Anelli inferiori (North & South Stand): da 250 € per posto

Tribune laterali superiori / inferiori (Trinity Stand & Doug Ellis Stand): 300 € - 375 € per posto

Pacchetti VIP & Hospitality: a partire da 240 € - 310 €+ (include accesso alla lounge, cibo e bevande in omaggio)

Aston Villa-Viking di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Aston Villa e Viking

L'Aston Villa arriva a questa sfida dopo aver vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Premier League sul campo del Tottenham Hotspur, un risultato che ha interrotto un periodo difficile e ha regalato la prima vittoria stagionale in campionato. Il Villa ha anche battuto il Club Brugge 3-2 in Champions League l'8 settembre, dimostrando di essere in grado di esprimersi a questo livello. Una vittoria in Carabao Cup contro il Coventry City rafforza ulteriormente questo recente momento positivo, anche se la sconfitta in campionato contro il Nottingham Forest e il pareggio a reti inviolate con l'Hull City ricordano l'incostanza che ha caratterizzato l'inizio della stagione. In queste cinque partite, il Villa ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Il Viking arriva con un rendimento opposto in ambito domestico, ma con seri interrogativi europei a cui rispondere. Le ultime cinque uscite comprendono tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato interno più significativo è stato il travolgente 8-1 al Kristiansund BK in Eliteserien, anche se il livello di quell'avversaria è ben poco paragonabile al calcio di Champions League. Il risultato più indicativo è arrivato contro il VfB Stuttgart, quando il Viking è stato battuto 3-1 in Europa, mettendo in luce il divario tra la sicurezza mostrata in patria e le esigenze del palcoscenico continentale.

Aston Villa-Viking: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Aston Villa e Viking. Questa partita sarà il primo incrocio tra i due club a questo livello.