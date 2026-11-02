L’Aston Villa ospita il Sunderland sabato 21 novembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Negli ultimi scontri diretti, l’Aston Villa ha avuto la meglio, restando imbattuto nelle ultime quattro partite contro il Sunderland. Il confronto più recente in Premier League, disputato il 19 aprile 2026 al Villa Park, ha regalato una sfida da sette gol, conclusa con una vittoria di misura dell’Aston Villa per 4-3.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Aston Villa-Sunderland, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Aston Villa-Sunderland di Premier League?

Aston Villa-Sunderland si gioca al Villa Park di Birmingham sabato 21 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Sunderland di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Aston Villa-Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali delle biglietterie di Aston Villa e Sunderland. È il modo più sicuro e affidabile per assicurarsi un posto al prezzo di listino, nel rispetto degli eventuali requisiti relativi all’iscrizione al club o ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Sunderland di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Sunderland variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: In genere costano tra 49 £ e 99 £ .

In genere costano tra . Biglietti a tariffa ridotta: Le tariffe ridotte per gli over 66, gli under 21 e i membri delle Forze Armate sono generalmente comprese tra 41 £ e 89 £ .

Le tariffe ridotte per gli over 66, gli under 21 e i membri delle Forze Armate sono generalmente comprese tra . Pacchetti hospitality e VIP: Le esperienze hospitality ufficiali nel giorno della partita e l’accesso alle lounge partono da oltre 130 £ e possono raggiungere prezzi notevolmente più alti a seconda del livello della ristorazione e dei posti a sedere.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: I biglietti d’ingresso standard in vendita partono in genere da circa 71 £ per posti nell’anello superiore o sui lati corti, a seconda della domanda complessiva.

I biglietti d’ingresso standard in vendita partono in genere da circa per posti nell’anello superiore o sui lati corti, a seconda della domanda complessiva. Posti premium in rivendita: I posti con una visuale privilegiata lungo i lati lunghi o nell’anello inferiore, più vicini al campo, costano spesso da 200 £ a oltre 400 £.

Aston Villa-Sunderland di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Aston Villa e Sunderland

L’Aston Villa arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima ha vinto 1-0 in Premier League sul campo del Newcastle United, dopo aver battuto 6-0 il Fenerbahce in Champions League. In questa serie di incontri, il Villa ha ottenuto anche una vittoria per 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur. Nelle cinque partite ha segnato 14 gol e ne ha subiti cinque: gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 2-2 contro il Brentford.

Il Sunderland arriva da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima ha perso 2-0 in Premier League sul campo del Bournemouth, dopo una vittoria per 1-2 in Europa League contro il Torreense. La squadra di Le Bris ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque gare. Le sconfitte in Premier League contro Bournemouth, Brighton e Manchester City evidenziano la discontinuità del suo rendimento in campionato.

Aston Villa-Sunderland: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Premier League il 19 aprile 2026, quando l’Aston Villa ha battuto il Sunderland 4-3 al Villa Park in una partita ricca di gol. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 allo Stadium of Light nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il bilancio è favorevole al Villa. La serie comprende anche due incontri di Championship, nel 2017 e nel 2018, entrambi vinti dal Villa.