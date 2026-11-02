Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoSunderland
Book Aston Villa vs Sunderland Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Sunderland: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Aston Villa
Sunderland
Premier League

L’Aston Villa affronta il Sunderland in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Aston Villa ospita il Sunderland sabato 21 novembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Negli ultimi scontri diretti, l’Aston Villa ha avuto la meglio, restando imbattuto nelle ultime quattro partite contro il Sunderland. Il confronto più recente in Premier League, disputato il 19 aprile 2026 al Villa Park, ha regalato una sfida da sette gol, conclusa con una vittoria di misura dell’Aston Villa per 4-3.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Aston Villa-Sunderland, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Aston Villa-Sunderland di Premier League?

Aston Villa-Sunderland si gioca al Villa Park di Birmingham sabato 21 novembre 2026.

crest
Premier League - Game Week 11
Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Sunderland di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Aston Villa-Sunderland:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali delle biglietterie di Aston Villa e Sunderland. È il modo più sicuro e affidabile per assicurarsi un posto al prezzo di listino, nel rispetto degli eventuali requisiti relativi all’iscrizione al club o ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Sunderland di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Sunderland variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per adulti: In genere costano tra 49 £ e 99 £.
  • Biglietti a tariffa ridotta: Le tariffe ridotte per gli over 66, gli under 21 e i membri delle Forze Armate sono generalmente comprese tra 41 £ e 89 £.
  • Pacchetti hospitality e VIP: Le esperienze hospitality ufficiali nel giorno della partita e l’accesso alle lounge partono da oltre 130 £ e possono raggiungere prezzi notevolmente più alti a seconda del livello della ristorazione e dei posti a sedere.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti standard in rivendita: I biglietti d’ingresso standard in vendita partono in genere da circa 71 £ per posti nell’anello superiore o sui lati corti, a seconda della domanda complessiva.
  • Posti premium in rivendita: I posti con una visuale privilegiata lungo i lati lunghi o nell’anello inferiore, più vicini al campo, costano spesso da 200 £ a oltre 400 £.

Aston Villa-Sunderland di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Aston Villa e Sunderland

L’Aston Villa arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima ha vinto 1-0 in Premier League sul campo del Newcastle United, dopo aver battuto 6-0 il Fenerbahce in Champions League. In questa serie di incontri, il Villa ha ottenuto anche una vittoria per 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur. Nelle cinque partite ha segnato 14 gol e ne ha subiti cinque: gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel pareggio per 2-2 contro il Brentford.

Il Sunderland arriva da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima ha perso 2-0 in Premier League sul campo del Bournemouth, dopo una vittoria per 1-2 in Europa League contro il Torreense. La squadra di Le Bris ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque gare. Le sconfitte in Premier League contro Bournemouth, Brighton e Manchester City evidenziano la discontinuità del suo rendimento in campionato.

AVL

AVL - Forma

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
S3-0
FUL
D1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SUN

SUN - Forma

BOU
S2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
BRE
V3-2
COV
S3-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Aston Villa-Sunderland: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Premier League il 19 aprile 2026, quando l’Aston Villa ha battuto il Sunderland 4-3 al Villa Park in una partita ricca di gol. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 allo Stadium of Light nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il bilancio è favorevole al Villa. La serie comprende anche due incontri di Championship, nel 2017 e nel 2018, entrambi vinti dal Villa.

Testa a testa

Aston VillaPareggioSunderland
3
1
1
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FIN
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
11Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google