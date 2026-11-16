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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro sulla Champions League

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Paris Saint-Germain
Champions League

L’Aston Villa affronta il Paris Saint-Germain in Champions League. Ecco come assicurarsi i biglietti

L’Aston Villa ospita il Paris Saint-Germain martedì 8 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club si è disputato nella Supercoppa UEFA ad agosto 2026, quando il Paris Saint-Germain ha battuto di misura l’Aston Villa per 2-1. Prima della sfida di Supercoppa, le due squadre si erano affrontate in un avvincente doppio confronto di Champions League nell’aprile 2025: l’Aston Villa aveva vinto 3-2 la gara in casa, prima del successo del PSG per 3-1 nella partita di ritorno.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League?

Aston Villa-Paris Saint-Germain si gioca martedì 8 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

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Champions League - Game Week 6
Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali dell’Aston Villa, squadra di casa, in base alla disponibilità e alle finestre di vendita prioritarie riservate ai soci e agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard: Generalmente costano da circa 55 € a 130 €.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Di solito partono da circa 300 € fino a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Anello superiore e angoli: Di solito partono da circa 140 € fino a 210 €.
  • Settori standard lungo i lati del campo: Generalmente costano da 170 € a 280 €.
  • Anello inferiore e settori centrali: Costano da 250 € a oltre 350 €.
  • VIP e hospitality aziendale: Costano da 400 € a oltre 1.100 €.

Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Aston Villa e Paris Saint-Germain

L’Aston Villa arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. L’ultima partita si è conclusa con un 4-4 contro il Manchester United in Premier League, dopo che la squadra era stata in vantaggio per 4-2 e sembrava avere la vittoria in pugno. In precedenza aveva perso 3-0 sul campo del Barcellona in Champions League, anche se il successo per 2-1 sul Manchester City in Premier League, a ottobre, resta uno dei risultati migliori del suo recente percorso. Il Villa ha segnato otto goal in quelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci: un’incostanza a cui Emery vorrà porre rimedio.

Il PSG arriva in forma straordinaria, con cinque vittorie nelle ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League. Nell’ultima gara ha battuto il Troyes per 1-0 in Ligue 1 e, nelle ultime cinque, ha segnato 14 goal subendone appena tre. Il successo per 4-2 sul Barcellona in Champions League e il travolgente 6-0 contro il Villarreal confermano quanto sia temibile in questo momento.

AVL

AVL - Forma

MCI
V2-1
BOU
S3-0
FUL
D1-1
BAR
S3-0
MUN
D4-4
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PSG

PSG - Forma

BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
VIL
V0-6
TRO
V1-0
Gol segnato (subito)
18/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Aston Villa-Paris Saint-Germain: gli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa UEFA ad agosto 2026, quando il PSG ha battuto l’Aston Villa per 2-1. Prima di allora, i due club si erano affrontati in Champions League nell’aprile 2025: il Villa aveva vinto 3-2 la gara in casa, prima del successo del PSG per 3-1 nella partita in trasferta. Negli ultimi tre scontri diretti, il PSG ha ottenuto due vittorie contro una del Villa.

Testa a testa

Aston VillaPareggioParis Saint-Germain
1
0
2
Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3

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