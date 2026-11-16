L’Aston Villa ospita il Paris Saint-Germain martedì 8 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club si è disputato nella Supercoppa UEFA ad agosto 2026, quando il Paris Saint-Germain ha battuto di misura l’Aston Villa per 2-1. Prima della sfida di Supercoppa, le due squadre si erano affrontate in un avvincente doppio confronto di Champions League nell’aprile 2025: l’Aston Villa aveva vinto 3-2 la gara in casa, prima del successo del PSG per 3-1 nella partita di ritorno.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League?

Aston Villa-Paris Saint-Germain si gioca martedì 8 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali dell’Aston Villa, squadra di casa, in base alla disponibilità e alle finestre di vendita prioritarie riservate ai soci e agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Generalmente costano da circa 55 € a 130 € .

Generalmente costano da circa . Pacchetti hospitality ufficiali: Di solito partono da circa 300 € fino a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore e angoli: Di solito partono da circa 140 € fino a 210 € .

Di solito partono da circa . Settori standard lungo i lati del campo: Generalmente costano da 170 € a 280 € .

Generalmente costano da . Anello inferiore e settori centrali: Costano da 250 € a oltre 350 € .

Costano da . VIP e hospitality aziendale: Costano da 400 € a oltre 1.100 €.

Aston Villa-Paris Saint-Germain di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Aston Villa e Paris Saint-Germain

L’Aston Villa arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. L’ultima partita si è conclusa con un 4-4 contro il Manchester United in Premier League, dopo che la squadra era stata in vantaggio per 4-2 e sembrava avere la vittoria in pugno. In precedenza aveva perso 3-0 sul campo del Barcellona in Champions League, anche se il successo per 2-1 sul Manchester City in Premier League, a ottobre, resta uno dei risultati migliori del suo recente percorso. Il Villa ha segnato otto goal in quelle cinque partite, ma ne ha subiti dieci: un’incostanza a cui Emery vorrà porre rimedio.

Il PSG arriva in forma straordinaria, con cinque vittorie nelle ultime cinque partite tra Ligue 1 e Champions League. Nell’ultima gara ha battuto il Troyes per 1-0 in Ligue 1 e, nelle ultime cinque, ha segnato 14 goal subendone appena tre. Il successo per 4-2 sul Barcellona in Champions League e il travolgente 6-0 contro il Villarreal confermano quanto sia temibile in questo momento.

Aston Villa-Paris Saint-Germain: gli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa UEFA ad agosto 2026, quando il PSG ha battuto l’Aston Villa per 2-1. Prima di allora, i due club si erano affrontati in Champions League nell’aprile 2025: il Villa aveva vinto 3-2 la gara in casa, prima del successo del PSG per 3-1 nella partita in trasferta. Negli ultimi tre scontri diretti, il PSG ha ottenuto due vittorie contro una del Villa.