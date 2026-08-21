Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Nottingham Forest: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Villa Park sarà infuocato quando l'Aston Villa affronterà un'altra squadra delle Midlands, il Nottingham Forest, in un intrigante match di Premier League in programma sabato 12 settembre, e tu potresti esserci prenotando i biglietti oggi stesso.

Molti degli eroi dell'Europa League dell'Aston Villa possono aver lasciato il club per nuove destinazioni, ma i tifosi in claret and sky blue hanno piena fiducia in Unai Emery, che ha superato con grande disinvoltura gli ostacoli incontrati in passato. Il Villa, notoriamente, non è riuscito a vincere nessuna delle sue prime cinque partite di Premier League della scorsa stagione, prima di conquistare 12 vittorie nelle 13 gare successive.

Il Forest va a Birmingham ancora alla ricerca di continuità dopo l'arrivo estivo di Oliver Glasner. Senza le distrazioni europee questa volta, il Nottingham Forest sarà completamente concentrato sul risalire la classifica di Premier League in questa stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Aston Villa-Nottingham Forest, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Nottingham Forest di Premier League?

Aston Villa-Nottingham Forest si gioca al Villa Park (Birmingham) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Nottingham Forest di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono i propri posti o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale stabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un tagliando nel sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Nottingham Forest di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Iscrizione ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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