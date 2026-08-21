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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Nottingham Forest: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Nottingham Forest

Due ex campioni d’Europa si sfidano al Villa Park questo settembre e puoi assicurarti i posti già oggi

Villa Park sarà infuocato quando l'Aston Villa affronterà un'altra squadra delle Midlands, il Nottingham Forest, in un intrigante match di Premier League in programma sabato 12 settembre, e tu potresti esserci prenotando i biglietti oggi stesso.

Molti degli eroi dell'Europa League dell'Aston Villa possono aver lasciato il club per nuove destinazioni, ma i tifosi in claret and sky blue hanno piena fiducia in Unai Emery, che ha superato con grande disinvoltura gli ostacoli incontrati in passato. Il Villa, notoriamente, non è riuscito a vincere nessuna delle sue prime cinque partite di Premier League della scorsa stagione, prima di conquistare 12 vittorie nelle 13 gare successive.

Il Forest va a Birmingham ancora alla ricerca di continuità dopo l'arrivo estivo di Oliver Glasner. Senza le distrazioni europee questa volta, il Nottingham Forest sarà completamente concentrato sul risalire la classifica di Premier League in questa stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Aston Villa-Nottingham Forest, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Nottingham Forest di Premier League?

Aston Villa-Nottingham Forest si gioca al Villa Park (Birmingham) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Nottingham Forest di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono i propri posti o rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale stabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un tagliando nel sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Nottingham Forest di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Iscrizione ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

Forma

AVL

AVL - Forma

BMG
S2-1
BHA
S4-0
ARS
S0-1
HUL
D0-0
CLB
V2-3
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
NFO

NFO - Forma

B29
V2-0
LEE
S0-1
LEE
S0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Aston VillaPareggioNottingham Forest
3
1
1
Europa League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FIN
Europa League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
10Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Aston Villa - Nottingham Forest

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formazione
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaI. MaatsenI. MaatsenV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefP. TorresP. TorresE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. Barkleyteam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloO. AinaO. AinaX. SchlagerX. SchlagerD. MunozD. MunozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Formazione titolare

Nottingham Forest

Panchina

Allenatore

  • U. Emery
  • O. Glasner
Aston Villa

Infortuni e squalifiche

Nottingham Forest

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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