Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Manchester City: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Aston Villa ospita il Manchester City sabato 24 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Nell'ultimo confronto di campionato, a maggio 2026, l'Aston Villa ha ottenuto una drammatica vittoria esterna per 2-1 contro il Manchester City all'Etihad Stadium, chiudendo così la precedente stagione. I recenti scontri diretti tra i due club sono stati molto combattuti, con quattro delle ultime cinque sfide di Premier League decise da un solo gol.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Aston Villa-Manchester City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Manchester City di Premier League?

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 07:30 Villa Park

Come comprare i biglietti per Aston Villa-Manchester City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Manchester City al Villa Park, hai diverse opzioni a seconda della disponibilità e dello status di membership:

1. Canali ufficiali principali (botteghino Aston Villa)

Membership del club (Claret & Cub Members): il modo più sicuro e affidabile per acquistare biglietti standard direttamente al prezzo nominale. L'Aston Villa mette prima in vendita i biglietti ai membri ufficiali, consentendo un biglietto per ogni membro.

Quota per gli abbonati stagionali: gli abbonati attivi spesso hanno accesso all'acquisto di biglietti aggiuntivi per familiari o amici in una finestra di vendita successiva prima della vendita generale.

Vendita generale: gli eventuali biglietti standard rimasti vengono messi in vendita al pubblico più vicino al giorno della partita. Tuttavia, le gare ad alta richiesta contro avversarie di primo livello come il Manchester City raramente arrivano alla vendita generale e di solito registrano il tutto esaurito durante la fase riservata ai membri.

2. Settore ospiti ufficiale (tifosi del Manchester City)

Cityzens Matchday Membership: i tifosi che desiderano sedersi nel settore ospiti devono acquistare tramite il portale ufficiale di biglietteria del Manchester City. I biglietti per il settore ospiti sono riservati ai membri ufficiali e ai possessori di season card con un numero sufficiente di loyalty points.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Manchester City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Aston Villa e Manchester City al Villa Park variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente dal club o tramite piattaforme secondarie di biglietteria. Essendo una sfida di alto profilo contro il Manchester City, questa partita rientra nella categoria più alta del sistema di biglietteria dell'Aston Villa (Categoria 1).

1. Biglietti diretti principali (botteghino Aston Villa)

I prezzi ufficiali per il giorno della partita al Villa Park, nelle varie zone dello stadio (Zone 1-4), sono strutturati all'incirca come segue:

Biglietti standard adulti: da £60 a oltre £100 a seconda della zona dello stadio (per esempio Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End o North Stand) e dello status di membership.

Ridotti (Over 66, Under 21, forze armate): da £45 a £75

Under 18: da £30 a £50

Settore ospiti (quota Manchester City): il regolamento della Premier League fissa un tetto di £30 per i biglietti dei tifosi ospiti adulti.

2. Mercati secondari dei biglietti

Poiché i biglietti standard per le gare ad alta richiesta contro avversarie di primo livello di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale riservata ai membri, i prezzi dei biglietti sulle piattaforme secondarie di biglietteria comeStubHuboscillano in base alla domanda di mercato:

Prezzi di partenza: i posti standard a ingresso generale partono in genere da circa £95 a £120 sui mercati secondari dei biglietti.

Prezzi medi: i posti centrali nel settore inferiore o lungo il lato del campo hanno una media di £150 a oltre £250 .

Pacchetti hospitality e VIP: i pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita partono da circa £200 a oltre £350 a persona.

Aston Villa-Manchester City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Aston Villa e Manchester City

L'Aston Villa ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone una, per un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'uscita più recente è stata la vittoria per 3-2 in Premier League sul campo del Tottenham Hotspur, e in questa serie è arrivato anche un successo per 3-2 contro il Club Brugge in Champions League. L'unica sconfitta in questo tratto è arrivata contro il Nottingham Forest, vincente per 2-1 al Villa Park. Nelle cinque gare considerate, il Villa ha segnato nove gol e ne ha subiti otto, a conferma sia della sua propensione offensiva sia di una certa vulnerabilità difensiva.

Il Manchester City è in forma formidabile, avendo vinto tutte le ultime cinque partite tra Premier League, Carabao Cup e Champions League per un perfetto bilancio di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il risultato più recente è stato il successo per 5-3 in Premier League contro il Sunderland, e la squadra ha anche segnato cinque gol al Norwich City in Carabao Cup. In totale, in queste cinque partite, il City ha realizzato 13 gol subendone soltanto quattro, anche se tre di questi sono arrivati soltanto nell'ultima gara. La serie vincente comprende anche una vittoria esterna per 1-0 contro il Manchester United in campionato, a sottolineare la continuità mostrata in trasferta dalla squadra di Maresca.

Aston Villa-Manchester City: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Premier League di maggio 2026, quando l'Aston Villa vinse 2-1 all'Etihad Stadium, infliggendo al City una sconfitta in quello che fu un risultato significativo nella fase finale della stagione. Nelle ultime cinque sfide dirette di Premier League, il Villa ha vinto tre volte e il City due, con un totale di nove gol per il Villa e nove per il City in questo campione. La storia recente tra queste due squadre è stata particolarmente equilibrata, con quattro delle ultime cinque sfide decise da un solo gol.