L'Aston Villa ospita il Fulham sabato 31 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Nel precedente incontro di campionato, disputato nell'aprile 2026, il Fulham si è imposto di misura per 1-0 al Craven Cottage. Considerando le sfide recenti in tutte le competizioni, l'Aston Villa ha generalmente avuto la meglio, vincendo tre dei cinque precedenti ufficiali prima di questa partita.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Aston Villa-Fulham, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Fulham di Premier League?

Aston Villa-Fulham si gioca sabato 31 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 16:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Fulham di Premier League?

Per acquistare i biglietti di Aston Villa-Fulham di Premier League, puoi valutare diverse opzioni in base alla disponibilità e alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente i siti ufficiali dell'Aston Villa o del Fulham FC. Per le partite casalinghe, i biglietti sono riservati inizialmente soprattutto ai soci e agli abbonati, prima dell'eventuale vendita libera in base alla disponibilità.

Pacchetti hospitality ufficiali: Entrambi i club offrono pacchetti hospitality premium per il giorno della partita, che comprendono posti a sedere imbottiti, opzioni di ristorazione e accesso alle lounge. È possibile acquistarli direttamente sui siti ufficiali dei club anche se i normali biglietti sono esauriti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Fulham di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Aston Villa-Fulham variano in base al settore, allo status di socio e al tipo di pacchetto.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti: Costano generalmente da 49 a 99 sterline , a seconda del settore.

Biglietti a tariffa ridotta: Le tariffe ridotte, per esempio per le persone dai 66 anni in su, i giovani sotto i 21 anni o i membri delle Forze Armate, vanno generalmente da 41 a 89 sterline .

Biglietti per ragazzi e bambini: I prezzi per i tifosi più giovani e i bambini sono sensibilmente più bassi: i biglietti per ragazzi costano spesso da 21 a 50 sterline , a seconda della categoria.

Iscrizione ai club: Per acquistare i biglietti ai prezzi ufficiali attraverso i canali primari, è necessario innanzitutto sottoscrivere un'iscrizione al club per adulti, che costa circa 50-60 sterline (comprese le quote obbligatorie).

Pacchetti hospitality e VIP: Le esperienze hospitality premium per il giorno della partita, con accesso alle lounge e opzioni di ristorazione, partono da oltre 130 sterline e possono costare molto di più a seconda del pacchetto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza nella rivendita: I biglietti partono da circa 60-90 sterline per i settori superiori o quelli dietro le porte, a seconda della domanda.

Prezzi medi di mercato: Sui principali siti di rivendita, i posti standard costano generalmente tra 100 e 200 sterline , con prezzi che oscillano in base all'avvicinarsi della partita e alla forma delle due squadre.

Posti premium nella rivendita: I posti migliori lungo i lati del campo o nei settori inferiori, più vicini all'azione, costano spesso da 200 a oltre 400 sterline sul mercato secondario.

Aston Villa-Fulham di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Aston Villa e Fulham

L'Aston Villa arriva a questa partita con un bilancio altalenante nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il miglior risultato della serie è stato il successo per 3-2 in trasferta contro il Tottenham Hotspur in Premier League, mentre la vittoria per 3-2 sul campo del Club Brugge in Champions League ha dimostrato che la squadra di Emery sa ottenere risultati anche fuori casa. La sconfitta interna per 2-1 contro il Nottingham Forest resta il punto più basso di questo periodo. In quelle cinque partite, il Villa ha segnato nove goal e ne ha subiti sette: numeri che descrivono una squadra capace di creare occasioni, ma ancora vulnerabile in difesa.

Le ultime cinque partite del Fulham raccontano invece di una squadra che ha faticato a trovare continuità, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La più recente gara di Premier League si è conclusa sull'1-1 in casa del Manchester United, dopo un pareggio a reti inviolate sul campo del Liverpool. Il successo in trasferta contro il West Ham United in Carabao Cup è stato il risultato più significativo, ma le due sconfitte consecutive in campionato contro Crystal Palace e Sunderland, arrivate in precedenza, evidenziano le difficoltà affrontate dalla squadra di Arbeloa. In quelle cinque gare, il Fulham ha segnato sei goal e ne ha subiti sette.

Aston Villa-Fulham: i precedenti recenti

La sfida più recente tra i due club risale all'aprile 2026, quando il Fulham ha battuto in casa l'Aston Villa per 1-0 in Premier League. Considerando gli ultimi cinque confronti, il Villa ha il bilancio complessivo migliore, avendo vinto tre partite su cinque; il Fulham ha ottenuto una vittoria e un'altra partita è andata anch'essa a favore del Fulham. Il risultato più netto del Villa in questa serie è stato il successo casalingo per 3-1 nel settembre 2025.