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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Aston Villa affronta il Fenerbahce in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta a gennaio 2026 in UEFA Europa League, quando l’Aston Villa ha ottenuto una stretta vittoria esterna per 1-0 a Istanbul. Con il Villa Park atteso al tutto esaurito, l’incontro offre al Fenerbahçe un’immediata occasione per vendicare la precedente sconfitta sul suolo inglese.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

Aston Villa-Fenerbahce si gioca al Villa Park di Birmingham mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

Per acquistare i biglietti per Aston Villa vs Fenerbahçe in UEFA Champions League, puoi seguire questi principali canali di acquisto:

1. Canale ufficiale di ticketing dell’Aston Villa (tifosi di casa)

  • Membership richiesta: I biglietti ufficiali per la partita vengono distribuiti attraverso la piattaforma di ticketing dell’Aston Villa. Le finestre di priorità si aprono prima per i membri ufficiali My Villa, consentendo un biglietto per membro.
  • Vendita generale e rivendita: Se restano biglietti dopo la finestra prioritaria per i membri, vengono messi in vendita generale. In alternativa, puoi controllare la piattaforma ufficiale Season Ticket Resale sul sito del club, dove gli abbonati mettono in vendita i posti al valore nominale in avvicinamento al giorno della partita.

2. Pacchetti hospitality (ufficiali e garantiti)

  • Se i biglietti standard sono esauriti, il Villa Park offre pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, come Trinity Road Stand o The Lower Grounds. Includono posti imbottiti insieme a opzioni food and beverage e non richiedono una membership per l’acquisto.

3. Canali ufficiali del club ospite (Fenerbahçe / tifosi in trasferta)

  • I biglietti del settore ospiti vengono assegnati direttamente al Fenerbahçe e venduti secondo il sistema di ticketing del club, di solito distribuiti tramite le piattaforme Passolig/Passo o tramite assegnazioni ufficiali ai supporter club. I tifosi ospiti siedono nell’allocazione dedicata ai visitatori nella Doug Ellis Stand.

4. Mercati secondari dei biglietti

  • Per le partite sold out, piattaforme secondarie di ticketing come StubHub mettono in vendita biglietti tra tifosi. I prezzi sulle piattaforme secondarie fluttuano in base alla domanda e in genere sono proposti sopra il valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Aston Villa vs Fenerbahçe in UEFA Champions League variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietti ufficiali al valore nominale (Villa Park)

  • Biglietti standard adulti: Vanno da 85 € a 115 € (£70 a £94), a seconda del livello del posto e della zona dello stadio, con sconti disponibili per junior e senior.
  • Allocazione tifosi ospiti: Assegnata direttamente tramite il Fenerbahçe e in genere con prezzi intorno a 60 € a 85 € (£50 a £70).

2. Hospitality ufficiale per il giorno della partita

  • I pacchetti hospitality premium partono da circa 240 € a 420 €+ (£200 a £350+) a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione incluse e dell’accesso alle lounge.

3. Mercati secondari e di rivendita

  • Sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub, i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 120 € a 150 € per i posti standard, con prezzi medi di inserzione che salgono sensibilmente più in alto, spesso 250 € a 500 €+, a seconda della posizione del posto e della domanda in avvicinamento al giorno della partita.

Aston Villa-Fenerbahce di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Aston Villa e Fenerbahce

L’Aston Villa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro il Nottingham Forest in Premier League il 12 settembre, mentre nella precedente uscita di campionato era stato battuto 1-0 dall’Arsenal. La nota positiva del periodo è stata la vittoria esterna per 3-2 sul campo del Club Brugge in Champions League l’8 settembre. Il Villa ha segnato sette gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto.

Il Fenerbahce ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque. L’uscita più recente è stata lo 0-0 con il Gaziantep FK in Super Lig il 14 settembre, dopo l’1-1 con la Roma in Champions League. Il miglior risultato del periodo è stato il 2-1 sul Lione nelle qualificazioni di Champions League ad agosto. Nelle cinque partite, il Fenerbahce ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

AVL

AVL - Forma

CLB
V2-3
NFO
S1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
SEV
V1-3
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
FB

FB - Forma

BJK
S1-2
ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
V8-0
TUT
V0-2
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Aston Villa-Fenerbahce: precedenti recenti

L’unico incontro registrato tra questi due club in questo dataset si è giocato il 22 gennaio 2026, quando l’Aston Villa ha vinto 1-0 in trasferta sul campo del Fenerbahce in Europa League. Quel risultato dà al Villa il vantaggio nei precedenti, con una vittoria in un confronto.

Testa a testa

Aston VillaPareggioFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
1Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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