Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta a gennaio 2026 in UEFA Europa League, quando l’Aston Villa ha ottenuto una stretta vittoria esterna per 1-0 a Istanbul. Con il Villa Park atteso al tutto esaurito, l’incontro offre al Fenerbahçe un’immediata occasione per vendicare la precedente sconfitta sul suolo inglese.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

Aston Villa-Fenerbahce si gioca al Villa Park di Birmingham mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

Per acquistare i biglietti per Aston Villa vs Fenerbahçe in UEFA Champions League, puoi seguire questi principali canali di acquisto:

1. Canale ufficiale di ticketing dell’Aston Villa (tifosi di casa)

Membership richiesta: I biglietti ufficiali per la partita vengono distribuiti attraverso la piattaforma di ticketing dell’Aston Villa. Le finestre di priorità si aprono prima per i membri ufficiali My Villa , consentendo un biglietto per membro.

Vendita generale e rivendita: Se restano biglietti dopo la finestra prioritaria per i membri, vengono messi in vendita generale. In alternativa, puoi controllare la piattaforma ufficiale Season Ticket Resale sul sito del club, dove gli abbonati mettono in vendita i posti al valore nominale in avvicinamento al giorno della partita.

2. Pacchetti hospitality (ufficiali e garantiti)

Se i biglietti standard sono esauriti, il Villa Park offre pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, come Trinity Road Stand o The Lower Grounds. Includono posti imbottiti insieme a opzioni food and beverage e non richiedono una membership per l’acquisto.

3. Canali ufficiali del club ospite (Fenerbahçe / tifosi in trasferta)

I biglietti del settore ospiti vengono assegnati direttamente al Fenerbahçe e venduti secondo il sistema di ticketing del club, di solito distribuiti tramite le piattaforme Passolig/Passo o tramite assegnazioni ufficiali ai supporter club. I tifosi ospiti siedono nell’allocazione dedicata ai visitatori nella Doug Ellis Stand.

4. Mercati secondari dei biglietti

Per le partite sold out, piattaforme secondarie di ticketing come StubHub mettono in vendita biglietti tra tifosi. I prezzi sulle piattaforme secondarie fluttuano in base alla domanda e in genere sono proposti sopra il valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Aston Villa vs Fenerbahçe in UEFA Champions League variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietti ufficiali al valore nominale (Villa Park)

Biglietti standard adulti: Vanno da 85 € a 115 € (£70 a £94), a seconda del livello del posto e della zona dello stadio, con sconti disponibili per junior e senior.

Allocazione tifosi ospiti: Assegnata direttamente tramite il Fenerbahçe e in genere con prezzi intorno a 60 € a 85 € (£50 a £70).

2. Hospitality ufficiale per il giorno della partita

I pacchetti hospitality premium partono da circa 240 € a 420 €+ (£200 a £350+) a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione incluse e dell’accesso alle lounge.

3. Mercati secondari e di rivendita

Sulle piattaforme secondarie di ticketing come StubHub , i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 120 € a 150 € per i posti standard, con prezzi medi di inserzione che salgono sensibilmente più in alto, spesso 250 € a 500 €+ , a seconda della posizione del posto e della domanda in avvicinamento al giorno della partita.

Aston Villa-Fenerbahce di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Aston Villa e Fenerbahce

L’Aston Villa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro il Nottingham Forest in Premier League il 12 settembre, mentre nella precedente uscita di campionato era stato battuto 1-0 dall’Arsenal. La nota positiva del periodo è stata la vittoria esterna per 3-2 sul campo del Club Brugge in Champions League l’8 settembre. Il Villa ha segnato sette gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto.

Il Fenerbahce ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque. L’uscita più recente è stata lo 0-0 con il Gaziantep FK in Super Lig il 14 settembre, dopo l’1-1 con la Roma in Champions League. Il miglior risultato del periodo è stato il 2-1 sul Lione nelle qualificazioni di Champions League ad agosto. Nelle cinque partite, il Fenerbahce ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

Aston Villa-Fenerbahce: precedenti recenti

L’unico incontro registrato tra questi due club in questo dataset si è giocato il 22 gennaio 2026, quando l’Aston Villa ha vinto 1-0 in trasferta sul campo del Fenerbahce in Europa League. Quel risultato dà al Villa il vantaggio nei precedenti, con una vittoria in un confronto.