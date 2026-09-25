L'Aston Villa affronta il Fenerbahce mercoledì 14 ottobre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta a gennaio 2026 in Europa League UEFA, quando l'Aston Villa ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 in trasferta a Istanbul. Con il Villa Park atteso al completo, la sfida offre al Fenerbahçe un'immediata occasione per vendicare la precedente sconfitta sul suolo inglese.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

Aston Villa-Fenerbahce si gioca al Villa Park di Birmingham mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

Per acquistare i biglietti per Aston Villa-Fenerbahçe in UEFA Champions League, puoi seguire questi principali canali di acquisto:

1. Canale ufficiale di biglietteria dell'Aston Villa (tifosi di casa)

Iscrizione richiesta: I biglietti ufficiali per la partita vengono distribuiti tramite la piattaforma di biglietteria dell'Aston Villa. Le finestre di priorità si aprono prima per i membri ufficiali My Villa , consentendo un biglietto per ogni membro.

Vendita generale e rivendita: Se restano biglietti dopo la finestra di priorità riservata ai membri, vengono messi in vendita generale. In alternativa, puoi controllare la piattaforma ufficiale Season Ticket Resale sul sito del club, dove gli abbonati mettono in vendita i posti al valore nominale nei giorni che precedono la partita.

2. Pacchetti hospitality (ufficiali e garantiti)

Se i biglietti standard vanno esauriti, il Villa Park offre pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, come Trinity Road Stand o The Lower Grounds. Includono posti imbottiti insieme a opzioni food and beverage e non richiedono un'iscrizione per l'acquisto.

3. Canali ufficiali del club ospite (Fenerbahçe / tifosi in trasferta)

I biglietti del settore ospiti vengono assegnati direttamente al Fenerbahçe e venduti secondo il sistema di biglietteria del club, in genere distribuiti tramite le piattaforme Passolig/Passo o attraverso le assegnazioni ufficiali dei club di tifosi. I sostenitori ospiti siedono nella quota riservata ai visitatori nella Doug Ellis Stand.

4. Mercati secondari di biglietti

Per le partite sold out, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti da tifoso a tifoso. I prezzi sulle piattaforme secondarie oscillano in base alla domanda e sono generalmente superiori al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Fenerbahce di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Aston Villa-Fenerbahçe in UEFA Champions League variano a seconda della categoria e della piattaforma di acquisto:

1. Biglietti ufficiali a prezzo nominale (Villa Park)

Biglietti standard adulti: vanno da 85 € a 115 € (£70 a £94), a seconda del settore e della zona dello stadio, con sconti disponibili per junior e senior.

Quota riservata ai tifosi ospiti: assegnata direttamente tramite il Fenerbahçe e in genere con prezzi intorno a 60 € a 85 € (£50 a £70).

2. Hospitality ufficiale per il giorno della partita

I pacchetti hospitality premium partono da circa 240 € a 420 €+ (£200 a £350+) a persona, a seconda dei servizi di ristorazione inclusi e dell'accesso alle lounge.

3. Mercati secondari e di rivendita

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub , i prezzi di partenza cominciano generalmente da circa 120 € a 150 € per i posti standard, con prezzi medi degli annunci che salgono sensibilmente, spesso 250 € a 500 €+ , a seconda della posizione del posto e della domanda nei giorni che precedono la partita.

Aston Villa-Fenerbahce di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Aston Villa e Fenerbahce

L'Aston Villa ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Nottingham Forest in Premier League il 12 settembre, mentre nella precedente gara di campionato era stato battuto 1-0 dall'Arsenal. La nota positiva del recente periodo è stata la vittoria per 3-2 in trasferta sul campo del Club Brugge in Champions League l'8 settembre. Il Villa ha segnato sette gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto.

Il Fenerbahce ha vinto due partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa una nelle ultime cinque. L'uscita più recente è stata lo 0-0 con il Gaziantep FK in Super Lig il 14 settembre, dopo l'1-1 con la Roma in Champions League. Il miglior risultato di questa serie è stato il 2-1 sul Lione nelle qualificazioni di Champions League ad agosto. Nelle cinque partite, il Fenerbahce ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

Aston Villa-Fenerbahce: i precedenti recenti

L'unico incontro registrato tra questi due club in questo dataset si è giocato il 22 gennaio 2026, quando l'Aston Villa ha vinto 1-0 in trasferta sul campo del Fenerbahce in Europa League. Quel risultato dà al Villa il vantaggio nei precedenti, con una vittoria in un solo confronto.