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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Everton: prezzi per la partita di Premier League, informazioni sulla gara, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Aston Villa
Everton
Premier League

L'Aston Villa affronta l'Everton in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Aston Villa ospita l’Everton mercoledì 2 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

I recenti scontri diretti in Premier League sono stati sfide tattiche molto equilibrate, tra cui la vittoria di misura per 1-0 dell’Everton al Villa Park. Prima di quel successo in trasferta, le due squadre avevano pareggiato 0-0 al Goodison Park nel settembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Aston Villa-Everton, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Aston Villa-Everton di Premier League?

Aston Villa-Everton si gioca mercoledì 2 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

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Premier League - Game Week 13
Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Everton di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Aston Villa ed Everton, puoi valutare queste opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell’Aston Villa (per i tifosi di casa) o sul portale ufficiale di biglietteria dell’Everton (per i tifosi ospiti), a condizione di avere l’iscrizione al club richiesta e di soddisfare i criteri relativi ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti dei club sono completamente esauriti, quelli per i settori ordinari si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Aston Villa-Everton di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Aston Villa ed Everton:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per adulti: Costano indicativamente da 61 £ a 115 £.
  • Biglietti a tariffa ridotta: Costano generalmente da circa 46,50 £ a 88 £.
  • Biglietti per ragazzi: Partono da circa 29,50 £.
  • Iscrizione al club richiesta: Il costo complessivo è di circa 59,95 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Prezzi di partenza per la rivendita: Partono generalmente da circa 65 £ a 82 £.
  • Prezzi medi di mercato: Partono generalmente da circa 115 £ a 180 £.
  • Pacchetti hospitality: Costano a partire da 120 £.

Aston Villa-Everton di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Aston Villa ed Everton

L’Aston Villa ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando l’altra. Nell’ultima uscita ha battuto 2-1 il Manchester City in Premier League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche un successo per 6-0 sul Fenerbahce in Champions League. In queste cinque partite il Villa ha segnato 13 goal e ne ha subiti cinque, perdendo punti soltanto nel pareggio per 2-2 sul campo del Brentford.

L’Everton ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone due. Nell’ultima uscita ha perso 2-0 contro l’Arsenal in Premier League e, nello stesso periodo, è stato sconfitto 2-0 anche dal Chelsea. L’Everton ha pareggiato 2-2 con l’Hull City e, nelle partite precedenti di questa serie, ha battuto l’Ipswich Town e il Wolverhampton Wanderers.

AVL

AVL - Forma

MCI
V2-1
BOU
S3-0
FUL
D1-1
BAR
S3-0
MUN
D4-4
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
EVE

EVE - Forma

CHE
S0-2
ARS
S2-0
NEW
V3-1
NEW
V0-1
COV
V3-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Aston Villa-Everton: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a gennaio 2026, quando l’Everton ha vinto 1-0 al Villa Park in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è favorevole all’Aston Villa, con due vittorie contro una dell’Everton e due pareggi. Tra quei cinque incontri spicca la vittoria casalinga del Villa per 3-2 nel settembre 2024.

Testa a testa

Aston VillaPareggioEverton
2
2
1
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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