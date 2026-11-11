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Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Crystal Palace: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Aston Villa
Crystal Palace
Premier League

L’Aston Villa affronta il Crystal Palace in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

L'Aston Villa ospita il Crystal Palace sabato 5 dicembre 2026 al Villa Park di Birmingham.

Il loro incontro più recente si è disputato il 7 gennaio 2026 e si è concluso con uno 0-0 molto combattuto a Selhurst Park. Prima di quel pareggio, nell'agosto 2025, il Crystal Palace aveva ottenuto una netta vittoria per 3-0 sull'Aston Villa al Villa Park.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Aston Villa-Crystal Palace, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Aston Villa-Crystal Palace di Premier League?

Aston Villa-Crystal Palace si gioca al Villa Park di Birmingham sabato 5 dicembre 2026.

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Premier League - Game Week 14
Villa Park

Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Crystal Palace di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Aston Villa e Crystal Palace, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale dell'Aston Villa: I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale dell'Aston Villa. A seconda della fase di vendita e della disponibilità, potrebbe essere necessario essere Claret Member o titolari di un abbonamento stagionale.
  • Rivendita ufficiale dei biglietti del Crystal Palace: I tifosi ospiti possono richiedere i biglietti tramite la quota ufficiale riservata al Crystal Palace, assegnata in base ai punti fedeltà e al possesso di un abbonamento stagionale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli dei canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Aston Villa-Crystal Palace di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Aston Villa e Crystal Palace:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti per adulti: Da 44,50 £ a 75 £.
  • Biglietti a tariffa ridotta: Da 22 £ fino a 75 £.
  • Biglietti per ragazzi: Disponibili a partire da 13,50 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita principali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti d'ingresso standard: A partire da circa 190 £.
  • Posti premium e pacchetti hospitality: Da 121 £ fino a oltre 700 £.

Aston Villa-Crystal Palace di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Aston Villa-Crystal Palace: lo stato di forma

L'Aston Villa ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 3-0 contro il Barcellona in Champions League, dopo aver pareggiato 1-1 con il Fulham in Premier League. Il miglior risultato di questa serie è stata la vittoria per 2-1 sul Manchester City in Premier League. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro il Tottenham Hotspur in Premier League. L'unica vittoria di questa serie è arrivata contro il Fulham in Carabao Cup; il Palace ha inoltre perso 5-0 contro il Brighton in Premier League. Nelle cinque partite ha segnato quattro goal e ne ha subiti dieci.

AVL

AVL - Forma

MCI
V2-1
BOU
S3-0
FUL
D1-1
BAR
S3-0
MUN
D4-4
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CRY

CRY - Forma

NEW
S0-2
FUL
V0-1
TOT
S2-0
TSG
D1-1
LIV
S1-3
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Aston Villa-Crystal Palace: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra i due club si è disputato in Premier League il 7 gennaio 2026, quando Crystal Palace e Aston Villa hanno pareggiato 0-0 a Selhurst Park. Prima di allora, nell'agosto 2025, l'Aston Villa aveva ospitato il Crystal Palace al Villa Park, perdendo 3-0. Negli ultimi cinque confronti diretti registrati, il Crystal Palace vanta un bilancio migliore, con tre vittorie contro nessuna dell'Aston Villa e due pareggi. Tra i successi figurano il 3-0 a Selhurst Park in FA Cup nell'aprile 2025 e il 4-1 in Premier League nel febbraio 2025.

Testa a testa

Aston VillaPareggioCrystal Palace
0
2
3
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FIN
FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
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Aston Villa
AVL
0
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FIN
3Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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