Come acquistare i biglietti per Aston Villa-Arsenal: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Lunedì 31 agosto sarà un appuntamento di enorme richiamo, con l’Aston Villa pronto a stendere il tappeto rosso per l’Arsenal, campione in carica della Premier League. Nulla è paragonabile a una partita in notturna in mezzo alla settimana al Villa Park e tu potresti esserci assicurandoti oggi stesso il tuo posto.

Anche se alcuni tifosi avrebbero potuto desiderare un primo impegno casalingo più agevole, non dovrebbero dimenticare che nei magnifici oltre tre anni di regno di Unai Emery, il Villa ha battuto per due volte l’Arsenal in lotta per il titolo al Villa Park e ha notoriamente fatto doppietta contro i Gunners nella stagione 2023/24.

La vittoria per 2-1 della scorsa stagione contro l’Arsenal al Villa Park è stata uno dei successi più memorabili della stagione, con il gol al 95’ di Emiliano Buendia che ha fatto impazzire di gioia gli Holte End'ers.

Siamo pronti per un altro classico al Villa Park? Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Aston Villa-Arsenal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Aston Villa e Arsenal?

Aston Villa-Arsenal è in programma alle 20:00 BST di lunedì 31 agosto, al Villa Park di Birmingham.

Premier League - Game Week 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Come acquistare i biglietti di Aston Villa-Arsenal di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento conservano il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare biglietti su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Aston Villa-Arsenal?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce di età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (di norma Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incroci di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti del livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie a sorteggio o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le assegnazioni per il settore ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membership di base.

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