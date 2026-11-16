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Come acquistare i biglietti per Arsenal-Real Madrid: prezzi, informazioni sulla partita e vendite last minute per la Champions League

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Champions League

L’Arsenal affronta il Real Madrid in Champions League. Ecco come procurarsi i biglietti

L’Arsenal ospita il Real Madrid mercoledì 9 dicembre 2026 all’Emirates Stadium di Londra.

Le due grandi d’Europa si sono affrontate più di recente nei quarti di finale della Champions League 2024/25. L’Arsenal si è imposto con un netto 5-1 complessivo nel doppio confronto, vincendo 3-0 all’Emirates Stadium e poi 2-1 in trasferta al Bernabéu.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per procurarti i biglietti di Arsenal-Real Madrid, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Arsenal-Real Madrid in Champions League?

Arsenal-Real Madrid si gioca all’Emirates Stadium di Londra mercoledì 9 dicembre 2026.

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Champions League - Game Week 6
Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Real Madrid in Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra Arsenal e Real Madrid:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale dell’Arsenal o la piattaforma riservata agli iscritti è il metodo più sicuro e affidabile. I biglietti vengono generalmente assegnati tramite sorteggio o messi in vendita in finestre prioritarie per gli iscritti e gli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Real Madrid in Champions League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per Arsenal-Real Madrid in Champions League:

1. Canali ufficiali del club

  • Sorteggi ordinari del club / iscritti: I prezzi vanno generalmente da circa 45 € a 135 €.
  • Pacchetti Club Level / hospitality: Partono da circa 450 € fino a 1.200 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti nell’anello superiore / dietro le porte: Partono in genere da circa 475 € a 520 €.
  • Posti lungo i lati lunghi / premium nell’anello inferiore: I prezzi vanno comunemente da 580 € a 750 € e oltre.
  • Settori VIP / di rivendita esclusiva: I prezzi vanno da 1.000 € a oltre 5.500 €.

Arsenal-Real Madrid in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Arsenal e Real Madrid

L’Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica gara in cui ha lasciato punti è stata il pareggio per 1-1 contro il Fleetwood Town in Carabao Cup. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sull’Hull City in Premier League; ha anche vinto 0-1 in trasferta contro il Liverpool. Nelle cinque partite l’Arsenal ha segnato cinque goal e ne ha subiti tre. In Europa il suo rendimento è stato particolarmente solido, come dimostra la vittoria per 1-2 sul campo dello Slavia Praga in Champions League.

Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni e arriva a questa sfida con il miglior rendimento recente. Nell’ultima gara ha battuto il Valencia 0-3 in LaLiga e, nella stessa competizione, ha vinto 1-2 in trasferta contro il Barcellona. In Europa il Madrid ha segnato nove goal nelle tre partite di Champions League disputate in questo periodo, tra cui il 4-1 sull’RB Lipsia e il successo per 2-3 in trasferta contro l’AEK Atene. Nell’arco delle cinque gare, la squadra di Mourinho ha segnato 13 goal e ne ha subiti quattro.

ARS

ARS - Forma

EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
HUL
V1-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RMA

RMA - Forma

RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
AEK
V2-3
VAL
V0-3
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Arsenal-Real Madrid: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto ufficiale tra i due club risale agli ottavi di finale di Champions League dell’aprile 2025, quando il Real Madrid ha ospitato l’Arsenal e ha perso 1-2 al Bernabéu. La gara d’andata, disputata all’Emirates Stadium l’8 aprile 2025, si è conclusa 3-0 per l’Arsenal. Negli ultimi cinque incontri registrati tra le due squadre, che comprendono due sfide di Champions League del 2006 e un’amichevole del 2008, l’Arsenal ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e una vittoria del Real Madrid. In quelle partite l’Arsenal ha segnato sette goal e ne ha subiti due.

Testa a testa

ArsenalPareggioReal Madrid
4
1
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Amichevoli dei club
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
7Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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