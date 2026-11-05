Come acquistare i biglietti per Arsenal-Manchester City: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

L'Arsenal Hotspur ospita il Manchester City domenica 29 novembre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

Il confronto più recente si è disputato il 16 agosto 2026 nella FA Community Shield, con una netta vittoria dell'Arsenal per 3-0. Nell'ultimo incontro di Premier League, nell'aprile 2026, il Manchester City si è imposto di misura per 2-1 all'Etihad Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Arsenal-Manchester City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando è il calcio d'inizio di Arsenal-Manchester City in Premier League?

Arsenal-Manchester City si gioca domenica 29 novembre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti di Arsenal-Manchester City in Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale dell'Arsenal FC: Chi possiede un'iscrizione Red, Silver o Junior può partecipare al sorteggio dei biglietti per le partite casalinghe all'Emirates Stadium. Gli eventuali biglietti rimasti dopo il sorteggio vengono solitamente messi a disposizione degli iscritti attraverso la piattaforma ufficiale Ticket Exchange.

Chi possiede un'iscrizione Red, Silver o Junior può partecipare al sorteggio dei biglietti per le partite casalinghe all'Emirates Stadium. Gli eventuali biglietti rimasti dopo il sorteggio vengono solitamente messi a disposizione degli iscritti attraverso la piattaforma ufficiale Ticket Exchange. Sito ufficiale del Manchester City FC: Se sostieni la squadra ospite, consulta il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City per conoscere i dettagli della quota riservata ai tifosi ospiti e i requisiti previsti per gli abbonati e gli iscritti ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le quote iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Arsenal-Manchester City in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari assegnati tramite sorteggio: Da circa 28 sterline a oltre 100 sterline , a seconda del settore e della categoria della partita.

Da circa a oltre , a seconda del settore e della categoria della partita. Club Level (VIP / hospitality): I prezzi partono generalmente da circa 250 a oltre 400 sterline a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita iniziali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita: I prezzi partono generalmente da circa 100 a oltre 200 sterline per i posti nell'anello superiore o nei settori standard.

I prezzi partono generalmente da circa per i posti nell'anello superiore o nei settori standard. Posti premium o nell'anello inferiore in rivendita: I prezzi vanno da 300 sterline a oltre 700 sterline a biglietto, a seconda di quanto manca alla partita e della domanda complessiva.

Arsenal-Manchester City in Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Arsenal e Manchester City

L'Arsenal ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza sconfitte. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 sull'Everton in Premier League; in campionato ha anche battuto il Nottingham Forest per 1-0 in trasferta. Nello stesso periodo ha pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco in Champions League, segnando 10 gol e subendone quattro nelle cinque partite.

Il Manchester City ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa in Premier League; in Champions League ha perso anche 4-2 contro il Paris Saint-Germain. Nello stesso periodo il City ha battuto il Liverpool per 3-0 in trasferta e travolto l'AEK Atene per 5-1 in Europa.

Arsenal-Manchester City: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre è stato quello di Community Shield del 16 agosto 2026, vinto dall'Arsenal per 3-0. Nel precedente incontro di Premier League, disputato nell'aprile 2026, il Manchester City ha vinto 2-1 all'Etihad Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Arsenal ha vinto due volte, il City due volte e una partita è terminata in pareggio.