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Come acquistare i biglietti per Arsenal-Manchester City: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Arsenal
Manchester City
Premier League

L’Arsenal affronta il Manchester City in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

L'Arsenal Hotspur ospita il Manchester City domenica 29 novembre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

Il confronto più recente si è disputato il 16 agosto 2026 nel FA Community Shield, con una netta vittoria dell'Arsenal per 3-0. Nell'ultimo incontro di Premier League, ad aprile 2026, il Manchester City si è imposto di misura per 2-1 all'Etihad Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Arsenal-Manchester City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Arsenal-Manchester City di Premier League?

Arsenal-Manchester City si gioca domenica 29 novembre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

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Premier League - Game Week 12
Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti di Arsenal-Manchester City di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale dell'Arsenal FC: Chi possiede un'iscrizione Red, Silver o Junior può partecipare al sorteggio dei biglietti per le partite casalinghe all'Emirates Stadium. Gli eventuali biglietti rimasti dopo il sorteggio vengono solitamente messi a disposizione degli iscritti tramite la piattaforma ufficiale Ticket Exchange.
  • Sito ufficiale del Manchester City FC: Se tifi per la squadra ospite, consulta il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City per informazioni sulla quota di biglietti assegnata e sui criteri di accesso alle trasferte per gli abbonati e gli iscritti ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono esauriti, quelli d'ingresso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Arsenal-Manchester City di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti d'ingresso ordinario assegnati tramite sorteggio: Costano da circa 28 sterline a oltre 100 sterline, a seconda del settore e della categoria della partita.
  • Club Level (VIP / Hospitality): In genere partono da circa 250 fino a oltre 400 sterline a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti standard in rivendita: In genere partono da circa 100 fino a oltre 200 sterline per i posti nell'anello superiore o quelli standard.
  • Posti premium o nell'anello inferiore in rivendita: Costano tra 300 sterline e oltre 700 sterline a biglietto, a seconda di quanto sia vicina la partita e della domanda complessiva.

Arsenal-Manchester City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Arsenal e Manchester City

L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e senza subire sconfitte. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 sull'Everton in Premier League; in campionato ha anche battuto il Nottingham Forest per 1-0 in trasferta. Nello stesso periodo, l'Arsenal ha pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco in Champions League, segnando 10 goal e subendone quattro nelle cinque partite.

Il Manchester City ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'ultima si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa in Premier League; ha perso anche 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Nello stesso periodo, il City ha battuto il Liverpool per 3-0 in trasferta e travolto l'AEK Atene per 5-1 in Europa.

ARS

ARS - Forma

EVE
V2-0
FLE
S1-1
LIV
V0-1
SLP
V1-2
HUL
V1-0
Gol segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MCI

MCI - Forma

AVL
S2-1
BHA
V2-2
BHA
S0-1
RBL
V2-3
NFO
S3-1
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Arsenal-Manchester City: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre è stato quello del Community Shield del 16 agosto 2026, vinto dall'Arsenal per 3-0. Nel precedente incontro di Premier League, disputato ad aprile 2026, il Manchester City ha vinto 2-1 all'Etihad Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Arsenal ha vinto due volte, il City due volte e una partita è finita in pareggio.

Testa a testa

ArsenalPareggioManchester City
2
1
2
Community Shield
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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