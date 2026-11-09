L'Arsenal ospita il Manchester City domenica 29 novembre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

L'ultimo confronto si è disputato nel FA Community Shield il 16 agosto 2026 e si è concluso con una netta vittoria dell'Arsenal per 3-0. Nel precedente incontro di Premier League, giocato nell'aprile 2026, il Manchester City si è imposto di misura per 2-1 all'Etihad Stadium.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Arsenal-Manchester City, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Arsenal-Manchester City di Premier League?

Arsenal-Manchester City si gioca all'Emirates Stadium di Londra domenica 29 novembre 2026.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Manchester City di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale dell'Arsenal FC: I titolari di un'iscrizione Red, Silver o Junior possono partecipare all'estrazione dei biglietti per le partite casalinghe all'Emirates Stadium. Gli eventuali biglietti rimasti dopo l'estrazione vengono solitamente messi a disposizione degli iscritti sulla piattaforma ufficiale Ticket Exchange.

I titolari di un'iscrizione Red, Silver o Junior possono partecipare all'estrazione dei biglietti per le partite casalinghe all'Emirates Stadium. Gli eventuali biglietti rimasti dopo l'estrazione vengono solitamente messi a disposizione degli iscritti sulla piattaforma ufficiale Ticket Exchange. Sito ufficiale del Manchester City FC: Se tifi per la squadra ospite, consulta il portale ufficiale dei biglietti del Manchester City per conoscere il contingente disponibile e i requisiti per le trasferte riservati agli abbonati e agli iscritti ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali principali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Manchester City di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per i posti ordinari assegnati tramite estrazione: Vanno da circa 28 £ a oltre 100 £ , a seconda del settore e della categoria della partita.

Vanno da circa a oltre , a seconda del settore e della categoria della partita. Club Level (VIP / hospitality): Generalmente partono da circa 250 £ fino a oltre 400 £ a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti standard in rivendita: Generalmente partono da circa 100 £ fino a oltre 200 £ per i posti nell'anello superiore o quelli standard.

Generalmente partono da circa per i posti nell'anello superiore o quelli standard. Posti premium / nell'anello inferiore in rivendita: Costano tra 300 £ e oltre 700 £ a biglietto, a seconda di quanto manca alla partita e della domanda complessiva.

Arsenal-Manchester City di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Arsenal e Manchester City

L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e senza subire sconfitte. Nell'incontro più recente ha battuto l'Everton 2-0 in Premier League; in campionato ha anche superato il Nottingham Forest 1-0 in trasferta. Nello stesso periodo, l'Arsenal ha pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco in Champions League, segnando 10 goal e subendone quattro nelle cinque partite.

Il Manchester City ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Nell'ultima uscita ha perso 2-1 contro l'Aston Villa in Premier League; è stato sconfitto anche dal Paris Saint-Germain per 4-2 in Champions League. Nello stesso periodo, il City ha battuto il Liverpool 3-0 in trasferta e travolto l'AEK Atene 5-1 in Europa.

Arsenal-Manchester City: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre è stato quello del Community Shield del 16 agosto 2026, vinto 3-0 dall'Arsenal. Nel precedente incontro di Premier League, disputato nell'aprile 2026, il Manchester City ha vinto 2-1 all'Etihad Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Arsenal ha ottenuto due vittorie, il City altrettante e una partita è terminata in pareggio.