L'Arsenal ospita l'Everton City sabato 24 ottobre 2026 all'Emirates Stadium di Londra.

Arsenal ed Everton danno vita a una delle sfide più giocate del calcio inglese, essendosi affrontate oltre 220 volte in tutte le competizioni. Storicamente, l'Arsenal ha avuto la meglio nella rivalità, accumulando più di 110 vittorie contro l'Everton.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Arsenal-Everton, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Arsenal-Everton di Premier League?

Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Everton di Premier League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per una partita di Premier League tra Arsenal ed Everton:

1. Canali ufficiali primari

Abbonamento ufficiale Arsenal (Primary Ticket Exchange / Box Office): È il modo standard e più affidabile per acquistare biglietti casalinghi per l'Emirates Stadium. I membri ufficiali hanno accesso ai sorteggi per i biglietti e al ticket exchange ufficiale del club per acquistare posti direttamente dagli abbonati stagionali.

Abbonamento ufficiale Everton (quota settore ospiti): Per sedersi nel settore ospiti, i biglietti devono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell'Everton, che di solito richiede un abbonamento Everton attivo e un numero sufficiente di punti priorità prenotazione.

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso hanno posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Everton di Premier League?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti per una partita casalinga dell'Arsenal in Premier League dipendono dal fatto che il match sia designato come Categoria A, B o C, con l'Everton che di solito rientra nella Categoria B.

1. Canali ufficiali primari

Abbonamento ufficiale Arsenal (partita di Categoria B): I normali biglietti per adulti acquistati direttamente tramite il sorteggio del club o il ticket exchange vanno in genere da £38,00 a £75,50 , a seconda del settore e della posizione del posto all'Emirates Stadium.

Tariffe ridotte (canali ufficiali): I biglietti scontati per Junior Gunners, Cannon Members e Senior Citizens vanno di solito da £10,40 a £39,25 .

2. Piattaforme secondarie di biglietteria

Quando le quote ufficiali vanno esaurite, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub in genere mettono in vendita biglietti per adulti a partire da £118 a £145+ per posto, a causa della domanda e dei ricarichi.

Arsenal-Everton di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Arsenal-Everton, il momento delle due squadre

L'Arsenal arriva a questa sfida con un rendimento recente altalenante, avendo vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta e una vittoria in coppa. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-0 a Brighton in Premier League, un risultato che ha interrotto quello che era stato un inizio di campagna impeccabile. Prima di questo passo falso, l'Arsenal aveva vinto in trasferta a Sunderland, battuto l'SSC Napoli in Champions League e sconfitto il Chelsea per 2-1 in campionato. In queste cinque partite, l'Arsenal ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro, con la sconfitta contro il Brighton che rappresenta tutti e quattro i gol incassati.

L'Everton arriva con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. La squadra di Moyes ha battuto l'Ipswich per 1-0 nella più recente partita di Premier League e ha anche passato il turno in Carabao Cup con un successo per 1-0 contro il Wolverhampton Wanderers. Il rendimento in campionato include i pareggi contro Tottenham e Manchester United, a indicare una squadra capace di strappare punti anche contro avversarie più forti.

Arsenal-Everton: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato nel marzo 2026 all'Emirates Stadium, dove l'Arsenal ha vinto 2-0. Nelle ultime cinque sfide dirette in Premier League, l'Arsenal ha vinto tre volte, pareggiato una e non ha perso nessuna partita contro l'Everton. L'Arsenal ha segnato sette gol in questi confronti subendone due, a conferma del suo dominio in questo specifico incrocio nelle stagioni recenti.