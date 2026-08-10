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Come acquistare i biglietti per Arsenal-Coventry City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per la partita d’esordio stagionale di Premier League

La stagione di Premier League 2026/27 prende il via all'Emirates venerdì 21 agosto, con i campioni in carica dell'Arsenal che affrontano il neopromosso Coventry City.

Dopo aver finalmente tagliato il traguardo in seguito a tre secondi posti consecutivi, l'Arsenal punta ora a mantenere il proprio slancio, nel tentativo di difendere con successo il titolo per la prima volta dal 1935.

L'Arsenal ha segnato 10 gol nei due precedenti incontri con il Coventry, e i tifosi dei Reds sperano che la squadra di Arteta parta subito forte in casa. Puoi assistere alla gara d'esordio della stagione prenotando i biglietti oggi stesso.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Arsenal-Coventry City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Arsenal e Coventry City?

L'Arsenal ospita il Coventry City all'Emirates Stadium, nel nord di Londra, con calcio d'inizio programmato alle 20:00 (BST) di venerdì 21 agosto.

crest
Premier League - Game Week 1
Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti di Arsenal-Coventry City per la Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento stagionale mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Arsenal-Coventry City per la Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite per fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie di derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

ARS

ARS - Forma

GIR
V1-4
BET
S1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
COV

COV - Forma

WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
D0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
Gol segnato (subito)
12/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

ArsenalPareggioCoventry City
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
16Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Arsenal - Coventry City

4-3-3
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteC. MosqueraC. MosqueraGabrielGabrielD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. HavertzB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisC. RushworthC. RushworthM. van EwijkM. van EwijkB. ThomasB. ThomasA. AmendaA. AmendaJ. DasilvaJ. DasilvaF. OnyekaF. OnyekaC. YirenkyiC. YirenkyiM. GrimesM. GrimesE. SimmsE. SimmsB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteL. TchaounaL. Tchaouna
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-3-3
Arsenal

Formazione titolare

Coventry City

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta
  • F. Lampard
Arsenal

Infortuni e squalifiche

Coventry City

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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