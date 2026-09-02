I tifosi dell'Arsenal sperano in una replica quando la squadra tornerà a giocare in casa domenica 6 settembre per il primo derby di Londra della stagione, contro il Chelsea.

I fan hanno lasciato l'Emirates col morale alto dopo aver visto i campioni in carica della Premier League imporsi per 3-0 nella gara d'esordio stagionale contro il Coventry City di Frank Lampard.

Il bilancio del potere si è spostato in modo significativo a favore degli uomini di Mikel Arteta nelle ultime stagioni, e bisogna tornare fino ad agosto 2021, 12 partite fa, per trovare l'ultima volta in cui il Chelsea ha avuto la meglio contro l'Arsenal.

Il Chelsea spera di poter creare qualche problema ai campioni della EPL questa volta, soprattutto con l'aggiunta dei suoi grandi acquisti estivi, tra cui Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda e Morgan Rogers.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Arsenal e Chelsea?

Arsenal-Chelsea è in programma alle 16:30 BST all'Emirates Stadium, nel nord di Londra, domenica 6 settembre.

Premier League - Game Week 3 6 set 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Chelsea di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti ai biglietti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ogni club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Abbonati e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento, per esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. I membri si registrano in una finestra temporale stabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Piattaforme secondarie di biglietteria: Se si cercano biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Chelsea di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior, di solito Under 18 o Under 21, Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età differiscono da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, per esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie da derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nelle rivendite ufficiali.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per la 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership di base.

Forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose