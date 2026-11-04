L’Arsenal ospita il Borussia Dortmund martedì 24 novembre 2026 all’Emirates Stadium di Londra.

I loro incontri ufficiali più recenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2014-15, quando nel novembre 2014 l’Arsenal vinse 2-0 all’Emirates Stadium. I due club si sono affrontati anche più di recente in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026, vinta 3-2 dal Borussia Dortmund al termine di una partita con cinque gol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Arsenal-Borussia Dortmund, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League?

Arsenal-Borussia Dortmund si gioca martedì 24 novembre 2026 all’Emirates Stadium di Londra.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Arsenal e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Se sei socio, puoi acquistare i biglietti direttamente tramite la piattaforma ufficiale dell’Arsenal oppure, per i posti riservati al settore ospiti, tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita della fase campionato di Champions League tra Arsenal e Borussia Dortmund variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: In genere costano tra 45 € e 120 € a seconda del settore e della categoria del posto, ma sono riservati esclusivamente ai soci dei club e soggetti a sorteggio o disponibilità.

In genere costano tra a seconda del settore e della categoria del posto, ma sono riservati esclusivamente ai soci dei club e soggetti a sorteggio o disponibilità. Club Level e hospitality: Partono da circa 345 € e possono superare i 1.150 € a seconda dei servizi di ristorazione e dei vantaggi legati all’accesso alle lounge inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore e settori dietro le porte: I prezzi partono da circa 175 € a 260 € per posti nell’anello superiore o con vista da dietro le porte.

I prezzi partono da circa per posti nell’anello superiore o con vista da dietro le porte. Tribune laterali e posti premium sul mercato libero: I prezzi vanno da 310 € a oltre 600 € a seconda della domanda.

I prezzi vanno da a seconda della domanda. Rivendita di posti VIP ed executive: I biglietti premium per hospitality e palchi sul mercato della rivendita costano spesso in media da 800 € a oltre 1.500 €.

Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Arsenal e Borussia Dortmund

L’Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha persa una. Nell’ultima gara ha pareggiato 2-2 sul campo del Bayern Monaco in Champions League; prima aveva battuto il Lille 3-0 in casa nella stessa competizione. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 3-0 contro il Brighton in Premier League a settembre. In queste cinque partite l’Arsenal ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Il Borussia Dortmund ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone una. Nell’ultima gara ha battuto 2-1 il Sabah FK in Champions League, interrompendo una serie senza vittorie che comprendeva lo 0-0 sul campo dell’Union Berlino e la sconfitta per 1-0 contro il Bodø/Glimt. In queste cinque partite il Dortmund ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

Arsenal-Borussia Dortmund: i precedenti recenti

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club risale alla fase a gironi della Champions League 2014-15, quando nel novembre 2014 l’Arsenal vinse 2-0 all’Emirates Stadium. Le due squadre si sono affrontate anche in un’amichevole precampionato nell’agosto 2026, vinta 3-2 dal Borussia Dortmund. Negli ultimi cinque incontri ufficiali registrati, l’Arsenal ha vinto due volte, il Dortmund due e una partita è finita in pareggio.