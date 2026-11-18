L’Arsenal ospita l’AFC Bournemouth domenica 13 Desember 2026 all’Emirates Stadium di Londra.
Le due squadre si sono aggiudicate una vittoria a testa nei confronti della stagione 2025/26: l’Arsenal ha vinto un’avvincente partita per 3-2 al Vitality Stadium nel gennaio 2026, prima che il Bournemouth rispondesse con un sorprendente 2-1 all’Emirates Stadium ad aprile. Quella di aprile è stata la seconda vittoria consecutiva del Bournemouth in Premier League all’Emirates, dopo un altro successo per 2-1 ottenuto lì nel maggio 2025.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Arsenal-AFC Bournemouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League?
Arsenal-AFC Bournemouth si gioca all’Emirates Stadium di Londra domenica 13 Desember 2026.
Come acquistare i biglietti per Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Arsenal e AFC Bournemouth, potete valutare le seguenti opzioni:
1. Canali ufficiali dei club
- Membership ufficiale dell’Arsenal e Ticket Exchange: Poiché il sorteggio iniziale riservato ai soci per questa partita di categoria B si è chiuso nell’ottobre 2026, i soci Red e Silver dell’Arsenal possono ancora acquistare biglietti standard tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
- Settore ospiti dell’AFC Bournemouth: I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale dell’AFC Bournemouth.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League?
Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e AFC Bournemouth:
1. Canali ufficiali dei club
- Posti standard nell’anello superiore: da 44,8 £ a 84 £.
- Posti standard nell’anello inferiore: da 44,8 £ a 65,5 £.
- Settore famiglie (anello inferiore): 44,8 £.
- Settore ospiti: prezzo massimo di 30 £.
- Pacchetti hospitality ufficiali del club: da 499 £ a oltre 1.750 £.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Anello superiore, lato corto: da 118 £ a oltre 252 £.
- Anello superiore, lato lungo: da 217 £ a oltre 350 £.
- Anello inferiore, lato corto: da 263 £ a oltre 400 £.
- Anello inferiore, lato lungo: da 340 £ a oltre 800 £.
- Rivendita di pacchetti hospitality e posti Club Level: da 238 £ a oltre 1.500 £.
- Rivendita di biglietti per il settore ospiti: da 937 £ a oltre 1.179 £.
Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Arsenal e AFC Bournemouth
L’Arsenal arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. L’unico incontro senza vittoria è stato il pareggio per 1-1 contro il Fleetwood Town in Carabao Cup. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 contro l’Hull City in Premier League; l’Arsenal ha anche vinto 0-1 in casa del Liverpool. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre.
Il Bournemouth arriva con cinque vittorie su cinque ed è la squadra più in forma tra le due. Nella sua più recente partita di Premier League ha vinto 1-2 sul campo dell’Ipswich Town e ha anche battuto il Manchester United 0-3 in trasferta. La squadra di Rose ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto due.
Arsenal-AFC Bournemouth: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra le due squadre risale all’aprile 2026, quando il Bournemouth ha vinto 1-2 all’Emirates Stadium in Premier League. Prima di allora, nel gennaio 2026, l’Arsenal aveva vinto 3-2 sul campo del Bournemouth. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, il Bournemouth ha ottenuto due vittorie e l’Arsenal una, oltre a un pareggio, anche se tra queste partite figura un’amichevole precampionato.