L’Arsenal ospita l’AFC Bournemouth domenica 13 Desember 2026 all’Emirates Stadium di Londra.

Le due squadre si sono aggiudicate una vittoria a testa nei confronti della stagione 2025/26: l’Arsenal ha vinto un’avvincente partita per 3-2 al Vitality Stadium nel gennaio 2026, prima che il Bournemouth rispondesse con un sorprendente 2-1 all’Emirates Stadium ad aprile. Quella di aprile è stata la seconda vittoria consecutiva del Bournemouth in Premier League all’Emirates, dopo un altro successo per 2-1 ottenuto lì nel maggio 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Arsenal-AFC Bournemouth, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League?

Arsenal-AFC Bournemouth si gioca all’Emirates Stadium di Londra domenica 13 Desember 2026.

Come acquistare i biglietti per Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Arsenal e AFC Bournemouth, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Membership ufficiale dell’Arsenal e Ticket Exchange: Poiché il sorteggio iniziale riservato ai soci per questa partita di categoria B si è chiuso nell’ottobre 2026, i soci Red e Silver dell’Arsenal possono ancora acquistare biglietti standard tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Poiché il sorteggio iniziale riservato ai soci per questa partita di categoria B si è chiuso nell’ottobre 2026, i soci Red e Silver dell’Arsenal possono ancora acquistare biglietti standard tramite il Ticket Exchange ufficiale del club. Settore ospiti dell’AFC Bournemouth: I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale dell’AFC Bournemouth.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Arsenal e AFC Bournemouth:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard nell’anello superiore: da 44,8 £ a 84 £.

da 44,8 £ a 84 £. Posti standard nell’anello inferiore: da 44,8 £ a 65,5 £.

da 44,8 £ a 65,5 £. Settore famiglie (anello inferiore): 44,8 £.

44,8 £. Settore ospiti: prezzo massimo di 30 £.

prezzo massimo di 30 £. Pacchetti hospitality ufficiali del club: da 499 £ a oltre 1.750 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore, lato corto: da 118 £ a oltre 252 £.

da 118 £ a oltre 252 £. Anello superiore, lato lungo: da 217 £ a oltre 350 £.

da 217 £ a oltre 350 £. Anello inferiore, lato corto: da 263 £ a oltre 400 £.

da 263 £ a oltre 400 £. Anello inferiore, lato lungo: da 340 £ a oltre 800 £.

da 340 £ a oltre 800 £. Rivendita di pacchetti hospitality e posti Club Level: da 238 £ a oltre 1.500 £.

da 238 £ a oltre 1.500 £. Rivendita di biglietti per il settore ospiti: da 937 £ a oltre 1.179 £.

Arsenal-AFC Bournemouth in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Arsenal e AFC Bournemouth

L’Arsenal arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. L’unico incontro senza vittoria è stato il pareggio per 1-1 contro il Fleetwood Town in Carabao Cup. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 contro l’Hull City in Premier League; l’Arsenal ha anche vinto 0-1 in casa del Liverpool. In queste cinque partite ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre.

Il Bournemouth arriva con cinque vittorie su cinque ed è la squadra più in forma tra le due. Nella sua più recente partita di Premier League ha vinto 1-2 sul campo dell’Ipswich Town e ha anche battuto il Manchester United 0-3 in trasferta. La squadra di Rose ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto due.

Arsenal-AFC Bournemouth: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale all’aprile 2026, quando il Bournemouth ha vinto 1-2 all’Emirates Stadium in Premier League. Prima di allora, nel gennaio 2026, l’Arsenal aveva vinto 3-2 sul campo del Bournemouth. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, il Bournemouth ha ottenuto due vittorie e l’Arsenal una, oltre a un pareggio, anche se tra queste partite figura un’amichevole precampionato.