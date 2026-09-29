Come acquistare i biglietti per Argentina-Benin: prezzi delle amichevoli, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I campioni del mondo dell'Argentina ospitano il Benin il 6 ottobre 2026, nell'iconico Estadio Mas Monumental di Buenos Aires, per una storica sfida internazionale.

Soprannominata The Last Tango, questa emozionante partita segna l'ultima presenza internazionale di Lionel Messi con l'Argentina, mettendo il sigillo a una carriera straordinaria.

Con i tifosi di tutto il mondo impazienti di assistere a questo storico addio, GOAL ha tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla disponibilità dei biglietti, sui prezzi e su come assicurarti subito il tuo posto.

Quando è il calcio d'inizio dell'amichevole Argentina-Benin?

Amichevoli - Game Week 1 6 ott 2026 - 16:00

Dove acquistare i biglietti per Argentina-Benin?

I biglietti ufficiali per la partita Argentina-Benin all'Estadio Mas Monumental sono stati messi in vendita tramite DeporTick, la piattaforma ufficiale di vendita primaria della Federcalcio argentina. I tifosi che cercano biglietti al prezzo nominale devono registrare un account su DeporTick per completare l'acquisto. Tuttavia, poiché questa partita segna l'ultima gara internazionale di Messi, le disponibilità ufficiali sono andate esaurite rapidamente.

Se non sei riuscito ad assicurarti un tagliando durante la vendita iniziale, StubHub è la soluzione da scegliere se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Argentina-Benin?

I prezzi ufficiali dei biglietti su DeporTick partono da 60 USD per i settori popolari in piedi a ingresso generale. I posti in tribuna nell'anello superiore partono da circa 120 USD, mentre i posti migliori nell'anello inferiore arrivano fino a 320 USD a seconda del settore dello stadio.

Se le opzioni ufficiali non sono più disponibili, StubHub è la soluzione da scegliere se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. ccasion dal vivo.

Ecco un rapido riepilogo dei prezzi di partenza:

Ingresso generale settore popolare (ufficiale): Da 60 USD

Platea Alta anello superiore (ufficiale): Da 120 USD

Platea Media e anello inferiore (ufficiale): Da 210 USD a 320 USD

Ingresso generale mercato secondario (StubHub): Da 78 USD

Argentina-Benin, amichevoli: tutto quello che c'è da sapere

Argentina-Benin, stato di forma

L'Argentina ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata contro la Spagna nella finale del Mondiale 2026. La vittoria più recente prima di quella finale è stata il successo per 1-2 contro l'Inghilterra in semifinale. In queste cinque partite, l'Argentina ha segnato 10 gol e ne ha subiti sei. Ha battuto la Svizzera per 3-1 e ha superato di misura Egitto per 3-2 e Capo Verde per 3-2 nei turni precedenti, mostrando una costante capacità di andare in gol.

Il Benin ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Burkina Faso nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. A giugno ha subito una pesante sconfitta per 5-1 contro il Togo in amichevole, anche se in precedenza nel corso dell'anno ha conquistato vittorie contro Guinea e Liberia.

Argentina-Benin: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Argentina e Benin per questa sfida. Ulteriore contesto storico sarà aggiornato se i dati dovessero diventare disponibili prima del calcio d'inizio.



