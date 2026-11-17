L’Ararat Armenia ospita il NEC Nijmegen giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan di Erevan.

L’Ararat Armenia e il NEC Nijmegen non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale: questa partita di UEFA Europa League sarà il primo confronto tra i due club. L’incontro allo Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan rappresenta un’incognita per entrambe le squadre, a caccia di punti importanti nel torneo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Ararat Armenia-NEC Nijmegen, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Ararat Armenia-NEC Nijmegen in Europa League?

Ararat Armenia-NEC Nijmegen si gioca giovedì 10 dicembre 2026 allo Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan di Erevan.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Come acquistare i biglietti per Ararat Armenia-NEC Nijmegen in Europa League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la partita di Europa League tra Ararat Armenia e NEC Nijmegen:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Per informazioni sulla disponibilità e sulla vendita diretta dei biglietti per la partita casalinga, puoi consultare il sito ufficiale e i canali della biglietteria dell’Ararat Armenia.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli per i settori ordinari si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Ararat Armenia-NEC Nijmegen in Europa League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Ararat Armenia e NEC Nijmegen:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti a prezzo di listino: Per i posti nelle categorie standard, i prezzi partono generalmente da circa 14 €, a seconda della fascia di prezzo e del settore dello stadio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / tribuna laterale superiore: I prezzi partono generalmente da circa 295-340 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Anello inferiore / tribuna laterale inferiore: I prezzi vanno da circa 390-530 €.

Ararat Armenia-NEC Nijmegen in Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Ararat Armenia e NEC Nijmegen

Nelle ultime cinque partite, l’Ararat Armenia ha ottenuto due vittorie e due sconfitte, senza pareggi, mentre un risultato è ancora in attesa di conferma. Nell’ultima partita ha perso 3-2 contro il Torreense in Europa League; in precedenza, nel corso della stagione, era stato battuto 0-4 dall’AZ Alkmaar. Tra i risultati positivi figurano tre vittorie nella Premier League armena, tra cui il 3-0 sul Gandzasar e il 2-1 contro l’FC Noah.

Nelle ultime cinque partite, il NEC Nijmegen ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il risultato più recente è la vittoria per 2-3 sul campo dell’FC Utrecht in Eredivisie; prima aveva battuto l’Omonia Nicosia 3-1 in Europa League. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l’SC Heerenveen, che si è imposto 1-0 in Eredivisie.

Ararat Armenia-NEC Nijmegen: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Ararat Armenia e NEC Nijmegen.