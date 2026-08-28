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Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Angers affronta il Troyes in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Angers affronta il Troyes sabato 19 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Entrambe le squadre cercheranno di trovare slancio a inizio stagione per conquistare punti cruciali in classifica. Nel loro precedente confronto ufficiale, nell'aprile 2024, l'Angers ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Troyes.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Angers-Troyes, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Troyes di Ligue 1?

Angers-Troyes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con il calcio d'inizio previsto per questa giornata di Ligue 1.

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Ligue 1 - Game Week 5
Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Angers SCO-ESTAC Troyes del 19 settembre 2026, è possibile comprarli attraverso le seguenti opzioni principali:

  1. Biglietteria ufficiale dell'Angers SCO: Dal momento che l'Angers ospita la partita allo Stade Raymond Kopa, l'opzione più sicura e diretta è acquistare tramite il portale online ufficiale della biglietteria dell'Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr).
  2. Biglietterie ufficiali dello stadio: A seconda della disponibilità, i biglietti possono essere venduti direttamente anche ai botteghini dello Stade Raymond Kopa nei giorni che precedono la gara.
  3. Marketplace secondari di biglietti: Se i posti ufficiali vanno esauriti, aggregatori di biglietti e piattaforme di rivendita come StubHub mettono a disposizione altri biglietti.

Quanto costano i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?

Per l'imminente partita Angers SCO-ESTAC Troyes allo Stade Raymond Kopa, i prezzi dei biglietti variano generalmente a seconda che vengano acquistati alle tariffe ufficiali o tramite marketplace secondari.  

  • Biglietteria ufficiale (prezzo nominale): I normali biglietti singoli per le partite di Ligue 1 dell'Angers vanno generalmente da 15 € a 65 € per le categorie di posti standard, come Tribune Coubertin o Tribune Colombier dietro le porte, fino alla centrale Tribune Saint-Léonard o alla Tribune Jean-Bouin.  
  • Marketplace secondari e rivendita: Sulle piattaforme di rivendita e ticketing come StubHub, i biglietti d'ingresso partono da circa 35 € a 40 €, con un prezzo medio intorno a 80 € a 90 € nelle categorie di posti standard, a seconda della visuale e della domanda.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium di hospitality per il giorno della partita, come l'accesso a lounge specializzate come il Salon Colombier o i posti VIP, partono di solito da 80 € a 180 €+ per biglietto.  

Angers-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Angers e Troyes

L'Angers ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite, con un risultato arrivato in una gara ufficiale. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 0-2 in Ligue 1 contro il Lille del 23 agosto. In pre-season ha battuto il Paris FC per 3-2 e il Lorient per 2-1, subendo invece una sconfitta per 2-3 contro il Le Mans. Ha inoltre aperto il programma delle amichevoli con una vittoria per 2-1 contro il Creteil. In queste cinque partite, l'Angers ha segnato nove gol e ne ha subiti nove.

Il Troyes ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La sua partita più recente è stata lo 0-0 in Ligue 1 contro il Paris FC del 22 agosto. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre in pre-season, ha battuto il GOAL FC per 5-2 e ha vinto 3-0 contro il Grenoble. Il Troyes ha segnato nove gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, comprese due gare senza subire reti.

SCO

SCO - Forma

PAR
V3-2
LIL
S0-2
AJA
V1-3
REN
S1-2
LEH
D0-0
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TRO

TRO - Forma

PAT
D1-1
PAR
D0-0
FCL
V1-2
STR
S2-6
LIL
S2-0
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Angers-Troyes: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 20 aprile 2024, quando l'Angers ha battuto il Troyes 2-1 in una partita di Ligue 2 allo Stade Raymond Kopa. Prima di allora, il Troyes aveva ospitato l'Angers nel dicembre 2023, perdendo 1-4. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Angers ha vinto tre volte contro l'unica vittoria del Troyes, con una partita finita in parità, e l'Angers ha segnato 10 gol contro i sette del Troyes in queste gare.

Testa a testa

AngersPareggioTroyes
4
0
1
Ligue 2
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Angers badge
Angers
SCO
4
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Classifica di Angers-Troyes

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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