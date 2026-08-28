Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Angers affronta il Troyes sabato 19 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Entrambe le squadre cercheranno di trovare slancio a inizio stagione per conquistare punti cruciali in classifica. Nel loro precedente confronto ufficiale, nell'aprile 2024, l'Angers ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Troyes.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Angers-Troyes, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Troyes di Ligue 1?

Angers-Troyes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con il calcio d'inizio previsto per questa giornata di Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 14:45 Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita Angers SCO-ESTAC Troyes del 19 settembre 2026, è possibile comprarli attraverso le seguenti opzioni principali:

Biglietteria ufficiale dell'Angers SCO: Dal momento che l'Angers ospita la partita allo Stade Raymond Kopa, l'opzione più sicura e diretta è acquistare tramite il portale online ufficiale della biglietteria dell'Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Biglietterie ufficiali dello stadio: A seconda della disponibilità, i biglietti possono essere venduti direttamente anche ai botteghini dello Stade Raymond Kopa nei giorni che precedono la gara. Marketplace secondari di biglietti: Se i posti ufficiali vanno esauriti, aggregatori di biglietti e piattaforme di rivendita come StubHub mettono a disposizione altri biglietti.

Quanto costano i biglietti per Angers-Troyes di Ligue 1?

Per l'imminente partita Angers SCO-ESTAC Troyes allo Stade Raymond Kopa, i prezzi dei biglietti variano generalmente a seconda che vengano acquistati alle tariffe ufficiali o tramite marketplace secondari.

Biglietteria ufficiale (prezzo nominale): I normali biglietti singoli per le partite di Ligue 1 dell'Angers vanno generalmente da 15 € a 65 € per le categorie di posti standard, come Tribune Coubertin o Tribune Colombier dietro le porte, fino alla centrale Tribune Saint-Léonard o alla Tribune Jean-Bouin.

Marketplace secondari e rivendita: Sulle piattaforme di rivendita e ticketing come StubHub, i biglietti d'ingresso partono da circa 35 € a 40 € , con un prezzo medio intorno a 80 € a 90 € nelle categorie di posti standard, a seconda della visuale e della domanda.

Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium di hospitality per il giorno della partita, come l'accesso a lounge specializzate come il Salon Colombier o i posti VIP, partono di solito da 80 € a 180 €+ per biglietto.

Angers-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Angers e Troyes

L'Angers ha vinto due e perso due delle ultime cinque partite, con un risultato arrivato in una gara ufficiale. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 0-2 in Ligue 1 contro il Lille del 23 agosto. In pre-season ha battuto il Paris FC per 3-2 e il Lorient per 2-1, subendo invece una sconfitta per 2-3 contro il Le Mans. Ha inoltre aperto il programma delle amichevoli con una vittoria per 2-1 contro il Creteil. In queste cinque partite, l'Angers ha segnato nove gol e ne ha subiti nove.

Il Troyes ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La sua partita più recente è stata lo 0-0 in Ligue 1 contro il Paris FC del 22 agosto. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre in pre-season, ha battuto il GOAL FC per 5-2 e ha vinto 3-0 contro il Grenoble. Il Troyes ha segnato nove gol e ne ha subiti due in questa serie di cinque partite, comprese due gare senza subire reti.

Angers-Troyes: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 20 aprile 2024, quando l'Angers ha battuto il Troyes 2-1 in una partita di Ligue 2 allo Stade Raymond Kopa. Prima di allora, il Troyes aveva ospitato l'Angers nel dicembre 2023, perdendo 1-4. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Angers ha vinto tre volte contro l'unica vittoria del Troyes, con una partita finita in parità, e l'Angers ha segnato 10 gol contro i sette del Troyes in queste gare.