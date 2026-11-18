L’Angers ospita lo Strasburgo sabato 12 dicembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Nonostante il bilancio complessivo in parità, le sfide recenti hanno regalato parecchie emozioni, su tutte il netto 5-0 ottenuto in casa dallo Strasburgo nell’ottobre 2025. L’Angers ha reagito con tenacia nell’ultimo confronto, nel maggio 2026: dopo essere andato sotto per un rigore di Julio Enciso, ha conquistato un pareggio per 1-1 ad Angers grazie alla rete di Goduine Koyalipou nella ripresa.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Angers-Strasburgo, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Angers-Strasburgo di Ligue 1?

Angers-Strasburgo si gioca sabato 12 dicembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Come acquistare i biglietti per Angers-Strasburgo di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Angers e Strasburgo:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti per i settori riservati ai tifosi di casa allo Stade Raymond Kopa possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale della biglietteria dell’Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Per il settore ospiti, invece, è possibile utilizzare il portale ufficiale dell’RC Strasbourg Alsace.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Angers-Strasburgo di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Angers e Strasburgo:

1. Canali ufficiali dei club

Tribune dietro le porte (lati corti / Tribune Copain o Poutet): Prezzi generalmente compresi tra 15 € e 25 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Tribune laterali o centrali (lati lunghi / Tribune Saint-Léonard o Jean Bouin): Prezzi generalmente compresi tra 30 € e 60 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi generalmente compresi tra 120 € e oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti più economici o sui lati corti: Partono generalmente da circa 28 € a 35 € .

Partono generalmente da circa . Posti standard centrali e sui lati lunghi: Spesso sono proposti tra 50 € e 90 € .

Spesso sono proposti tra . Posti premium o molto richiesti: Possono arrivare a 100 €-140 € e oltre.

Angers-Strasburgo di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Angers e Strasburgo

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, l’Angers ha ottenuto zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Nizza dell’8 novembre; nella stessa serie ha anche perso 5-1 contro il Brest. Il pareggio senza reti con il Lorient è valso l’unico punto conquistato in queste cinque gare. Nel periodo, l’Angers ha segnato tre gol e ne ha subiti nove.

Lo Strasburgo ha ottenuto una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Tolosa il 6 novembre, dopo la vittoria casalinga per 5-1 sull’Auxerre del 1° novembre. Nella stessa serie di cinque partite ha perso anche contro Rennes, Paris Saint-Germain e Nizza. In quelle gare, lo Strasburgo ha segnato dieci gol e ne ha subiti nove.

Angers-Strasburgo: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 10 maggio 2026, quando Angers e Strasburgo hanno pareggiato 1-1 in Ligue 1 allo Stade Raymond Kopa. In precedenza, lo Strasburgo aveva vinto 5-0 nella sfida disputata a Strasburgo nell’ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti, lo Strasburgo ha ottenuto due vittorie, come l’Angers, e c’è stato un pareggio. Le due squadre hanno segnato complessivamente 11 gol in quelle partite.