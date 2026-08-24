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Come acquistare i biglietti per Angers-Rennes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Rennes
Ligue 1

L'Angers affronta il Rennes in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Angers affronta il Rennes domenica 6 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Il Rennes vanta un netto vantaggio storico in questa sfida, avendo ottenuto 18 vittorie contro le 3 dell'Angers, oltre a 6 pareggi. L'ultimo confronto ufficiale, nell'aprile 2026, si è concluso con una vittoria per 2-1 del Rennes.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Angers-Rennes, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Rennes di Ligue 1?

Angers-Rennes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con la conferma ufficiale della trasmissione non ancora disponibile.

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Ligue 1 - Game Week 3
Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Rennes di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Angers SCO-Stade Rennais F.C. del 6 settembre 2026, segui questi passaggi generali:

Canali ufficiali diretti (mercato primario)

  • Portale ufficiale di biglietteria dell'Angers SCO: La biglietteria online ufficiale del club ospitante è il posto più sicuro e affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale. In genere, i biglietti vengono messi in vendita libera alcune settimane prima della data della partita.
  • Biglietteria dello Stade Raymond Kopa: I biglietti possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio di Angers, salvo disponibilità.
  • Settore ospiti: I tifosi del Rennes che vogliono sedersi nel settore ospiti generalmente devono acquistare i biglietti direttamente tramite il sistema di biglietteria ufficiale dello Stade Rennais o attraverso club di tifosi ospiti riconosciuti.

Piattaforme di biglietti secondarie

  • Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono spesso disponibili tramite piattaforme di ticket marketplace come StubHub. Controlla sempre le garanzie per gli acquirenti e i termini della piattaforma prima di acquistare tramite venditori secondari.

Quanto costano i biglietti per Angers-Rennes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Angers SCO-Stade Rennais allo Stade Raymond Kopa variano in base alla piattaforma, alla categoria del posto e al canale di acquisto:

  • Vendita ufficiale primaria: I biglietti a prezzo nominale venduti direttamente tramite il portale biglietti dell'Angers SCO partono in genere da circa 15-25 £ (€18-€30) per i settori standard dietro la porta o in piedi, fino ad arrivare a 40-65 £ (€48-€78) per i posti centrali lungo la linea laterale.
  • Inserzioni sul mercato secondario: Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti di ingresso partono da circa 33-35 £ (~$44), mentre i prezzi medi dei biglietti si collocano tra 80 e 85 £ (~$107) a seconda della domanda e della posizione del posto.
  • Biglietti hospitality e VIP: I posti premium e i pacchetti hospitality per il giorno della partita partono da circa 90-95 £+ (~$117+).

Angers-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Angers-Rennes: stato di forma

L'Angers ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque amichevoli precampionato, segnando 12 gol e subendone otto. L'ultima uscita si è chiusa con un successo per 3-2 sul Paris FC il 15 agosto, e a inizio mese ha battuto anche il Lorient per 2-1. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Le Mans, un 3-2 a inizio agosto.

Il Rennes ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli, segnando nove gol e subendone dieci. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland il 15 agosto. Nella stessa settimana ha perso anche 4-2 contro il Brentford e 2-1 contro il Brentford Academy. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge, con un 2-1 a fine luglio.

SCO

SCO - Forma

LEM
S2-3
FCL
V2-1
PAR
V3-2
LIL
S0-2
AJA
V1-3
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
REN

REN - Forma

BRE
S2-4
BRA
S1-2
SUN
S2-1
PSG
D2-2
LEM
V3-2
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Angers-Rennes: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato l'11 aprile 2026, quando il Rennes ha battuto l'Angers 2-1 in Ligue 1. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 quando l'Angers aveva ospitato il Rennes nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Rennes ha il bilancio migliore, con tre vittorie, mentre l'Angers ha vinto una volta e una partita è terminata in parità.

Testa a testa

AngersPareggioRennes
0
1
4
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Rennes badge
Rennes
REN
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Rennes badge
Rennes
REN
3
FIN
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
Amichevoli dei club
Rennes badge
Rennes
REN
2
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
3Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Angers-Rennes: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, l'Angers è 10°, mentre il Rennes occupa il 15° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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