L'Angers affronta il Rennes domenica 6 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Il Rennes vanta un netto vantaggio storico in questa sfida, avendo ottenuto 18 vittorie contro le 3 dell'Angers, oltre a 6 pareggi. L'ultimo confronto ufficiale, nell'aprile 2026, si è concluso con una vittoria per 2-1 del Rennes.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Angers-Rennes, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Rennes di Ligue 1?

Angers-Rennes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con la conferma ufficiale della trasmissione non ancora disponibile.

Ligue 1 - Game Week 3 6 set 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Rennes di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Angers SCO-Stade Rennais F.C. del 6 settembre 2026, segui questi passaggi generali:

Canali ufficiali diretti (mercato primario)

Portale ufficiale di biglietteria dell'Angers SCO: La biglietteria online ufficiale del club ospitante è il posto più sicuro e affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale. In genere, i biglietti vengono messi in vendita libera alcune settimane prima della data della partita.

Biglietteria dello Stade Raymond Kopa: I biglietti possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio di Angers, salvo disponibilità.

Settore ospiti: I tifosi del Rennes che vogliono sedersi nel settore ospiti generalmente devono acquistare i biglietti direttamente tramite il sistema di biglietteria ufficiale dello Stade Rennais o attraverso club di tifosi ospiti riconosciuti.

Piattaforme di biglietti secondarie

Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono spesso disponibili tramite piattaforme di ticket marketplace come StubHub . Controlla sempre le garanzie per gli acquirenti e i termini della piattaforma prima di acquistare tramite venditori secondari.

Quanto costano i biglietti per Angers-Rennes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Angers SCO-Stade Rennais allo Stade Raymond Kopa variano in base alla piattaforma, alla categoria del posto e al canale di acquisto:

Vendita ufficiale primaria: I biglietti a prezzo nominale venduti direttamente tramite il portale biglietti dell'Angers SCO partono in genere da circa 15-25 £ (€18-€30) per i settori standard dietro la porta o in piedi, fino ad arrivare a 40-65 £ (€48-€78) per i posti centrali lungo la linea laterale.

Inserzioni sul mercato secondario: Sulle piattaforme di rivendita come StubHub , i biglietti di ingresso partono da circa 33-35 £ (~$44), mentre i prezzi medi dei biglietti si collocano tra 80 e 85 £ (~$107) a seconda della domanda e della posizione del posto.

Biglietti hospitality e VIP: I posti premium e i pacchetti hospitality per il giorno della partita partono da circa 90-95 £+ (~$117+).

Angers-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Angers-Rennes: stato di forma

L'Angers ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque amichevoli precampionato, segnando 12 gol e subendone otto. L'ultima uscita si è chiusa con un successo per 3-2 sul Paris FC il 15 agosto, e a inizio mese ha battuto anche il Lorient per 2-1. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Le Mans, un 3-2 a inizio agosto.

Il Rennes ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli, segnando nove gol e subendone dieci. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland il 15 agosto. Nella stessa settimana ha perso anche 4-2 contro il Brentford e 2-1 contro il Brentford Academy. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge, con un 2-1 a fine luglio.

Angers-Rennes: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato l'11 aprile 2026, quando il Rennes ha battuto l'Angers 2-1 in Ligue 1. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 quando l'Angers aveva ospitato il Rennes nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Rennes ha il bilancio migliore, con tre vittorie, mentre l'Angers ha vinto una volta e una partita è terminata in parità.

Angers-Rennes: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, l'Angers è 10°, mentre il Rennes occupa il 15° posto.