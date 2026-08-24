L'Angers affronta il Rennes domenica 6 settembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.
Il Rennes vanta un netto vantaggio storico in questa sfida, avendo ottenuto 18 vittorie contro le 3 dell'Angers, oltre a 6 pareggi. L'ultimo confronto ufficiale, nell'aprile 2026, si è concluso con una vittoria per 2-1 del Rennes.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Angers-Rennes, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Angers-Rennes di Ligue 1?
Angers-Rennes si gioca allo Stade Raymond Kopa di Angers, con la conferma ufficiale della trasmissione non ancora disponibile.
Come acquistare i biglietti per Angers-Rennes di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Angers SCO-Stade Rennais F.C. del 6 settembre 2026, segui questi passaggi generali:
Canali ufficiali diretti (mercato primario)
- Portale ufficiale di biglietteria dell'Angers SCO: La biglietteria online ufficiale del club ospitante è il posto più sicuro e affidabile per acquistare biglietti al prezzo nominale. In genere, i biglietti vengono messi in vendita libera alcune settimane prima della data della partita.
- Biglietteria dello Stade Raymond Kopa: I biglietti possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio di Angers, salvo disponibilità.
- Settore ospiti: I tifosi del Rennes che vogliono sedersi nel settore ospiti generalmente devono acquistare i biglietti direttamente tramite il sistema di biglietteria ufficiale dello Stade Rennais o attraverso club di tifosi ospiti riconosciuti.
Piattaforme di biglietti secondarie
- Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti sono spesso disponibili tramite piattaforme di ticket marketplace come StubHub. Controlla sempre le garanzie per gli acquirenti e i termini della piattaforma prima di acquistare tramite venditori secondari.
Quanto costano i biglietti per Angers-Rennes di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita Angers SCO-Stade Rennais allo Stade Raymond Kopa variano in base alla piattaforma, alla categoria del posto e al canale di acquisto:
- Vendita ufficiale primaria: I biglietti a prezzo nominale venduti direttamente tramite il portale biglietti dell'Angers SCO partono in genere da circa 15-25 £ (€18-€30) per i settori standard dietro la porta o in piedi, fino ad arrivare a 40-65 £ (€48-€78) per i posti centrali lungo la linea laterale.
- Inserzioni sul mercato secondario: Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti di ingresso partono da circa 33-35 £ (~$44), mentre i prezzi medi dei biglietti si collocano tra 80 e 85 £ (~$107) a seconda della domanda e della posizione del posto.
- Biglietti hospitality e VIP: I posti premium e i pacchetti hospitality per il giorno della partita partono da circa 90-95 £+ (~$117+).
Angers-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
Angers-Rennes: stato di forma
L'Angers ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque amichevoli precampionato, segnando 12 gol e subendone otto. L'ultima uscita si è chiusa con un successo per 3-2 sul Paris FC il 15 agosto, e a inizio mese ha battuto anche il Lorient per 2-1. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Le Mans, un 3-2 a inizio agosto.
Il Rennes ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque amichevoli, segnando nove gol e subendone dieci. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland il 15 agosto. Nella stessa settimana ha perso anche 4-2 contro il Brentford e 2-1 contro il Brentford Academy. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge, con un 2-1 a fine luglio.
Angers-Rennes: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato l'11 aprile 2026, quando il Rennes ha battuto l'Angers 2-1 in Ligue 1. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 1-1 quando l'Angers aveva ospitato il Rennes nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Rennes ha il bilancio migliore, con tre vittorie, mentre l'Angers ha vinto una volta e una partita è terminata in parità.
Testa a testa
Angers-Rennes: classifica
Nell'attuale classifica di Ligue 1, l'Angers è 10°, mentre il Rennes occupa il 15° posto.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
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V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
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|+1
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|2
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|9
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D
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|3
|7
|12
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|1
|3
|4
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|4
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|3
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