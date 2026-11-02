L'Angers ospita il Nizza domenica 8 novembre 2026 allo Stade Raymond Kopa.

I precedenti recenti sono stati molto equilibrati: nelle ultime cinque sfide dirette, le due squadre hanno ottenuto due vittorie ciascuna e un pareggio. Nell'incontro più recente, disputato nel marzo 2026 durante la scorsa stagione di campionato, il Nizza ha conquistato una netta vittoria per 2-0 in trasferta allo Stade Raymond Kopa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Angers-Nizza, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Angers-Nizza di Ligue 1?

Angers-Nizza si gioca allo Stade Raymond Kopa domenica 8 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Nizza di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Ligue 1 tra Angers e Nizza, ci sono diverse opzioni affidabili, a seconda che tu preferisca i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: puoi consultare i siti ufficiali dell'Angers SCO (se la partita si gioca allo Stade Raymond Kopa) o dell'OGC Nice (per la gara di ritorno all'Allianz Riviera) per acquistare direttamente tessere associative, biglietti per la singola partita o pacchetti hospitality.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Angers-Nizza di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Angers e Nizza variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

I biglietti standard per la singola partita acquistati direttamente dall'Angers SCO o dall'OGC Nice costano generalmente tra 15 e 50 € circa per i settori standard, a seconda della categoria e della posizione nello stadio.

acquistati direttamente dall'Angers SCO o dall'OGC Nice costano generalmente tra per i settori standard, a seconda della categoria e della posizione nello stadio. I pacchetti hospitality o VIP ufficiali dei club partono in genere da circa 100-250 € o più a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Biglietti standard a partire da circa 38-48 € .

a partire da circa . Pacchetti hospitality o VIP con prezzi intorno agli 85-90 €, mentre i settori premium dietro le porte, i posti lungo le linee laterali o gli upgrade hospitality possono costare dai 105 ai 135 € o più, a seconda della disponibilità.

Angers-Nizza di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Angers e Nizza

L'Angers arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Ligue 1. Nell'impegno più recente ha battuto il Troyes per 2-0 e, in precedenza, ha conquistato anche una vittoria per 1-3 in trasferta contro l'Auxerre. Le due sconfitte, contro Rennes e Lille, sono arrivate entrambe con un solo goal di scarto. In queste cinque partite, l'Angers ha segnato sei goal e ne ha subiti quattro: numeri che descrivono una squadra capace di andare a segno e al tempo stesso abbastanza solida in difesa.

Il Nizza ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul Lille, arrivata dopo la sconfitta per 3-0 contro il Paris FC e quella per 1-0 contro l'Auxerre. Nelle altre due gare ha pareggiato 0-0 con il Lorient e 1-1 con il Le Mans. In queste cinque partite, il Nizza ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque, mostrando difficoltà nel fornire prestazioni convincenti e senza sbavature.

Angers-Nizza: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria del Nizza per 0-2 allo Stade Raymond Kopa nel marzo 2026. Nelle ultime cinque sfide dirette di Ligue 1, il bilancio complessivo è favorevole al Nizza, con tre vittorie contro una dell'Angers e un pareggio. In questi cinque incontri, il Nizza ha segnato nove goal contro i quattro dell'Angers, anche se i diversi risultati mostrano che nessuna delle due squadre ha sempre dominato.