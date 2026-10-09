Come acquistare i biglietti per Angers-Marsiglia: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Angers e Marsiglia si affrontano domenica 18 ottobre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Storicamente, il Marsiglia ha controllato questo scontro diretto, conquistando 9 vittorie nei 20 precedenti incontri nella massima serie contro l'Angers. L'incrocio più recente allo Stade Raymond Kopa ha visto il Marsiglia imporsi in un ricco 5-2 esterno.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Angers-Marsiglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Marsiglia di Ligue 1?

Ligue 1 - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Marsiglia di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per una partita di Ligue 1 tra Angers SCO e Olympique de Marseille, hai diverse opzioni di acquisto principali a seconda di quale squadra ospita l'incontro e di quanto in anticipo intendi organizzarti.

1. Biglietterie ufficiali dei club (vendita primaria)

Il modo più sicuro e standard per acquistare biglietti al valore nominale è attraverso la piattaforma ufficiale di vendita online del club ospitante:

Portale ufficiale di biglietteria dell'Angers SCO: acquista direttamente tramite la billetterie ufficiale dell'Angers SCO (billetterie.angerssco.fr). I biglietti vengono generalmente messi in vendita da 2 a 4 settimane prima del giorno della partita. Le sfide di cartello contro grandi club come il Marsiglia spesso fanno registrare il tutto esaurito rapidamente o richiedono la creazione gratuita di un account utente prima dell'acquisto.

Settore ospiti: se vuoi sederti nella sezione riservata ai tifosi della squadra in trasferta, i biglietti per il settore ospiti vengono in genere distribuiti attraverso i canali ufficiali dei fan club del club ospite o tramite link dedicati per il settore ospiti poco prima della partita.

2. Piattaforme secondarie e rivendita

Se i biglietti di accesso generale vanno esauriti attraverso i canali ufficiali dei club, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso mettono in vendita posti da parte degli abbonati.

Quanto costano i biglietti per Angers-Marsiglia di Ligue 1?

Il costo dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Angers SCO e Olympique de Marseille allo Stade Raymond Kopa il 18 ottobre 2026 varia a seconda di dove li acquisti e della posizione del posto.

1. Biglietti ufficiali primari

Se acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club, come il portale di biglietteria dell'Angers SCO:

Posti di categoria standard: in genere vanno da 25 € a 60 € per i posti standard in tribuna.

Posti premium / tribuna centrale: di solito hanno un prezzo compreso tra 65 € e 120 € .

2. Mercato secondario e biglietti di rivendita

Le partite di cartello che coinvolgono grandi club come il Marsiglia spesso fanno registrare rapidamente il tutto esaurito sui canali ufficiali, portando i prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHuba fluttuare in base alla domanda:

Posti di rivendita più economici / entry-level: partono da circa 85 € a 96 € a biglietto.

Prezzo medio dei biglietti di rivendita: varia tra 130 € e 160 € nella maggior parte dei settori.

Pacchetti VIP e hospitality: vanno da 210 € a 280 €+ .

Angers-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Angers e Marsiglia

L'Angers ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro il Le Havre del 12 settembre, mentre il 6 settembre è arrivata anche la sconfitta per 1-2 contro il Rennes. L'unica vittoria in questo parziale è stata il successo esterno per 1-3 ad Auxerre del 29 agosto. Nell'arco di queste cinque partite, l'Angers ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

Il Marsiglia ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte. L'unico successo in questo periodo è stato il 4-0 contro lo Strasburgo del 21 agosto. Da allora, ha perso contro l'Atletico Madrid in amichevole, il Monaco, il Paris FC e, più recentemente, il Rennes l'11 settembre. Il Marsiglia ha segnato otto gol in queste cinque gare, ma ne ha concessi sette.

Angers-Marsiglia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Ligue 1 del 17 gennaio 2026, quando il Marsiglia vinse 5-2 allo Stade Raymond Kopa. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Marsiglia ha il bilancio migliore, con risultati che comprendono un successo esterno per 2-0 nel febbraio 2025 e una vittoria interna per 3-1 nel maggio 2023. I due club hanno anche pareggiato 2-2 e 1-1 nei due incontri precedenti.