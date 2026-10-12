L'Angers ospita il Lorient domenica 25 ottobre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Nell'ultimo confronto ufficiale, disputato nel febbraio 2026, il FC Lorient ha vinto 2-0 in casa grazie ai gol di Pablo Pagis e Jean-Victor Makengo. L'Angers ha poi battuto il Lorient 2-1 in un'amichevole precampionato nell'agosto 2026, grazie a una doppietta di Jim Allevinah nel primo tempo.

Qui GOAL ti spiega tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Angers-Lorient: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Angers-Lorient di Ligue 1?

Ligue 1 - Game Week 8 25 ott 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Lorient di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Angers SCO e FC Lorient allo Stade Raymond Kopa:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell'Angers SCO: L'opzione principale e più sicura è acquistare direttamente sul portale di biglietteria online dell'Angers SCO. I biglietti sono venduti al prezzo originale, senza maggiorazioni applicate da terzi, e si ricevono biglietti elettronici verificati.

Biglietteria dello Stade Raymond Kopa: I biglietti possono essere acquistati anche direttamente alle biglietterie dello stadio il giorno della partita, purché non sia tutto esaurito.

2. Settore ospiti (per i tifosi del Lorient)

Sito ufficiale del FC Lorient: I tifosi ospiti che desiderano sedersi nel settore loro riservato allo Stade Raymond Kopa dovrebbero consultare la pagina ufficiale della biglietteria del FC Lorient, poiché i biglietti per il settore ospiti vengono generalmente distribuiti direttamente tramite il club in trasferta.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti messi in vendita da altri venditori. I prezzi sulle piattaforme di rivendita possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Angers-Lorient di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Angers SCO e FC Lorient allo Stade Raymond Kopa variano in base al settore, alla categoria della tribuna e al canale di acquisto:

1. Biglietti ufficiali del club (prezzo originale)

Acquistando direttamente tramite il sistema di biglietteria ufficiale dell'Angers SCO o alle biglietterie dello stadio:

Settori dietro le porte: Circa 15-25 €

Settori laterali (tribune laterali e centrali): Circa 30-60 €

Pacchetti VIP e hospitality: Generalmente da 120 a oltre 250 € , a seconda del servizio di ristorazione incluso e dell'accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHuboffrono biglietti a prezzi determinati dalla domanda sul mercato della rivendita:

Posti più economici / dietro le porte: A partire da circa 30-40 € a biglietto.

Categoria 2 / Categoria 1 standard: Generalmente tra 50 e 90 € .

Posti migliori nelle tribune laterali: Da 100 a oltre 140 € .

Prezzo medio di rivendita: Nel complesso si aggira solitamente intorno a 85-90 € .

Angers-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Angers e Lorient

L'Angers arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Ligue 1. Il risultato più recente è una netta vittoria per 2-0 contro il Troyes; nel corso della stessa serie ha ottenuto anche un successo per 1-3 in trasferta contro l'Auxerre. Completano il quadro un pareggio senza reti con il Le Havre e le sconfitte contro Rennes e Lille: un bilancio altalenante, ma in miglioramento.

Il Lorient ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. Ha battuto il Lens 0-1 in trasferta, ma da allora ha pareggiato con il Toulouse e perso contro il Le Mans. Anche la sconfitta per 1-2 contro il Troyes è stata un momento negativo di questa serie. La squadra di Dujeux ha dimostrato di poter competere, ma i risultati non sono arrivati con continuità.

Angers-Lorient: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club è stato un'amichevole precampionato disputata nell'agosto 2026, vinta dall'Angers per 2-1. In gare ufficiali, l'ultimo incontro di Ligue 1 risale al febbraio 2026, quando il Lorient ha vinto 2-0 in casa. Nei cinque precedenti registrati tra le due squadre, l'Angers ha avuto la meglio nel bilancio degli scontri diretti, anche se il Lorient ha dimostrato di poter battere gli avversari quando le condizioni gli sono favorevoli.