L'Angers ospita il Lens sabato 28 novembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Il confronto più recente si è disputato nel marzo 2026 sul campo del Lens, che si è imposto con un netto 5-1. L'ultima vittoria dell'Angers contro il Lens risale al novembre 2025, quando ha ottenuto un successo casalingo di misura per 1-0.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Angers-Lens, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Angers-Lens di Ligue 1?

Angers-Lens si gioca sabato 28 novembre 2026 allo Stade Raymond Kopa di Angers.

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Come acquistare i biglietti per Angers-Lens di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Angers e Lens:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del club (Angers SCO): consulta la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Angers SCO, la squadra di casa, per la vendita diretta dei biglietti, la disponibilità nei settori riservati ai suoi tifosi e i periodi di prelazione per i soci.

consulta la piattaforma ufficiale di biglietteria dell'Angers SCO, la squadra di casa, per la vendita diretta dei biglietti, la disponibilità nei settori riservati ai suoi tifosi e i periodi di prelazione per i soci. Sito ufficiale del club (RC Lens): visita il portale ufficiale di biglietteria dell'RC Lens se cerchi un posto nel settore riservato ai tifosi ospiti o vuoi acquistare un biglietto tramite i suoi canali accreditati per i sostenitori.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Angers-Lens di Ligue 1?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Angers e Lens:

1. Canali ufficiali dei club

Settori dietro le porte: circa da 15 a 25 € per i posti più economici o nei settori riservati ai tifosi.

circa per i posti più economici o nei settori riservati ai tifosi. Tribune di categoria standard (laterali o centrali): in genere tra 30 e 60 € , a seconda del blocco e del livello della tribuna.

in genere tra , a seconda del blocco e del livello della tribuna. Posti laterali migliori e posti premium: da 70 a oltre 110 € per una visuale centrale di pregio vicino al campo.

da per una visuale centrale di pregio vicino al campo. Pacchetti VIP e hospitality: in genere da 120 a oltre 250 €, a seconda dell'accesso alle lounge e dei servizi di ristorazione inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori dietro le porte e anelli superiori: prezzi a partire da circa 45-55 €, a seconda della domanda complessiva.

prezzi a partire da circa 45-55 €, a seconda della domanda complessiva. Settori laterali standard: in genere tra 65 e 95 € per una buona visuale laterale.

in genere tra per una buona visuale laterale. Settori premium ed esauriti: i prezzi possono salire da 110 a oltre 160 € quando le disponibilità iniziali dei club sono esaurite.

Angers-Lens di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Angers e Lens

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, l'Angers ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima gara si è chiusa con uno 0-0 contro il Lorient, dopo due sconfitte consecutive contro Marsiglia (5-2) e Brest (5-1). Il successo per 2-0 sul Troyes, arrivato in precedenza, è l'unica vittoria nelle cinque partite. In questo periodo l'Angers ha segnato appena tre gol e ne ha subiti dieci, un bilancio che riflette le sue difficoltà sia in attacco sia in difesa.

Il Lens ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni e ne ha perse due. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul Paris FC in Ligue 1, preceduta però da una sconfitta per 3-0 contro il Club Brugge in Champions League. Nelle gare precedenti, il Lens ha battuto il Troyes per 3-1 in trasferta in Ligue 1 e il Lione per 2-1 in campionato. In queste cinque partite ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Angers-Lens: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Lens si è imposto per 5-1 sul proprio campo. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lens ha vinto quattro volte e l'Angers una, con la squadra ospite di questa sfida dominante in questa serie recente. L'unico successo dell'Angers è arrivato nel novembre 2025, con una vittoria casalinga per 1-0, ma per il resto il Lens ha avuto la meglio sia in casa sia in trasferta.