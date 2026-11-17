L’Anderlecht ospita l’Hoffenheim giovedì 10 dicembre 2026 al Lotto Park di Anderlecht.

Il loro unico precedente risale al 31 gennaio 2025, nella fase campionato della UEFA Europa League. Quella partita ricca di gol, disputata al Lotto Park, si concluse con un emozionante 4-3 a favore dell’Hoffenheim, in trasferta.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Anderlecht-Hoffenheim, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Anderlecht-Hoffenheim in Europa League?

Anderlecht-Hoffenheim si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Lotto Park di Anderlecht.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 Lotto Park

Come acquistare i biglietti per Anderlecht-Hoffenheim in Europa League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Europa League tra Anderlecht e Hoffenheim:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquistare direttamente attraverso i siti ufficiali o le biglietterie di RSC Anderlecht e TSG Hoffenheim è il modo più sicuro e affidabile per ottenere biglietti autentici al prezzo di listino.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, quelli per i settori ordinari si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Anderlecht-Hoffenheim in Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Anderlecht e Hoffenheim:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti di fascia standard: In genere costano all’incirca da 30 € a 75 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nell’anello superiore o nei settori ordinari: In genere partono da circa 145 € a 155 € .

In genere partono da circa . Posti premium o centrali nell’anello inferiore: Possono costare da 200 € a oltre 450 €.

Anderlecht-Hoffenheim in Europa League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Anderlecht e Hoffenheim

L’Anderlecht ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. La più recente si è conclusa sull’1-1 contro il Club Brugge nella Division 1A belga. In precedenza, nella stessa serie di incontri, ha battuto il Salisburgo 2-0 in Europa League e il Westerlo 4-1 in campionato. La sconfitta per 4-0 contro il Gent resta il punto più basso di questo periodo. In queste cinque partite, l’Anderlecht ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei.

L’Hoffenheim ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Più di recente ha battuto lo Schalke 04 per 2-1 in Bundesliga, dopo aver pareggiato 1-1 con il Crystal Palace in Europa League. Il successo per 3-0 sul Bayer Leverkusen spicca come il risultato migliore del periodo, anche se le sconfitte contro Werder Brema e Holstein Kiel in Coppa di Germania ne mostrano la vulnerabilità. In queste cinque partite, l’Hoffenheim ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Anderlecht-Hoffenheim: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 30 gennaio 2025 in Europa League, quando l’Hoffenheim batté l’Anderlecht 3-4 in una partita ricca di gol al Lotto Park. L’unico altro incontro registrato tra i club è un’amichevole del gennaio 2019, vinta 2-3 dall’Anderlecht a Sinsheim. L’Hoffenheim è in vantaggio nei precedenti tra le due squadre, con sette gol segnati in totale nelle due partite.