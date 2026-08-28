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Come acquistare i biglietti per Amburgo-FC Colonia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Amburgo affronta il Colonia in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Hamburger SV affronta il FC Koeln sabato 19 settembre 2026 al Volksparkstadion di Amburgo.

Le due squadre si erano già affrontate nel marzo 2026, pareggiando 1-1 in una partita combattuta nello stesso identico stadio. L'Hamburger SV cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti cruciali nelle prime fasi della stagione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Hamburger SV-FC Koeln, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Hamburger SV-FC Koeln di Bundesliga?

Hamburger SV-FC Koeln si gioca al Volksparkstadion di Amburgo, con il match che fa parte della stagione 2026/27 di Bundesliga.

crest
Bundesliga - Game Week 4
Volksparkstadion

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-FC Koeln di Bundesliga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita Hamburger SV vs 1. FC Köln tramite piattaforme ufficiali e secondarie:

  • Biglietteria ufficiale HSV: Poiché l'Hamburger SV ospita questa partita al Volksparkstadion, i biglietti sono disponibili principalmente tramite il sito ufficiale di ticketing dell'HSV (hsv.de/tickets). I membri del club hanno accesso prioritario alla prevendita prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Scambio ufficiale di biglietti (Zweitmarkt): Se la partita va esaurita nella vendita generale, l'HSV gestisce sul proprio sito uno scambio ufficiale di biglietti di seconda mano in cui gli abbonati rivendono i propri posti al valore nominale.
  • Quota riservata ai tifosi ospiti (FC Köln): I tifosi ospiti del FC Köln possono acquistare i biglietti del settore ospiti assegnato tramite il portale ufficiale per i membri dell'1. FC Köln (fc.de), a condizione che siano membri registrati del club.
  • Piattaforme del mercato secondario: Le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso mettono in vendita biglietti rivenduti per la partita, anche se l'acquisto direttamente tramite i canali ufficiali del club è fortemente consigliato per garantire l'ingresso ed evitare costi aggiuntivi.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-FC Koeln di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Hamburger SV vs 1. FC Köln al Volksparkstadion dipendono dal fatto che vengano acquistati direttamente dal club al valore nominale oppure tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale (HSV Ticket Shop)

  • Settore in piedi (Nordtribüne / Stehplatz): Circa 16 € - 22 €.
  • Posti standard a sedere (Unterrang & Oberrang): Circa 30 € - 76 € a seconda del settore e della visuale.
  • Pacchetti hospitality e VIP: Circa 220 € - 450 €+ inclusi accesso alla lounge, catering e posti centrali premium.

Piattaforme del mercato secondario e di rivendita

Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi di rivendita per questa specifica partita in genere partono da circa:

  • Posti di ingresso / i meno costosi disponibili: Da circa 58 € - 92 € per posti nelle categorie base.
  • Posti medi nel settore inferiore / a centrocampo: Da 93 € - 175 €.
  • Annunci premium e sotto data: Da 186 € - 326 €+ per visuali centrali vicine al campo.

Hamburger SV vs FC Koeln di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Hamburger SV e FC Koeln

L'Hamburger SV ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il successo per 3-0 sullo SC Verl in DFB-Pokal il 24 agosto, un risultato che ha dato alla squadra un avvio incoraggiante nelle gare ufficiali. In precedenza, nel pre-campionato, l'HSV ha pareggiato 2-2 con il Lille e ha battuto il Tolosa 2-1, anche se la sconfitta per 2-1 contro l'Everton ha mostrato che c'è ancora da lavorare in difesa. In queste cinque partite, i Rothosen hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sei.

Il FC Koeln arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La più recente è stata la vittoria per 2-1 in DFB-Pokal contro il Wuerzburger Kickers il 24 agosto. Il Koeln ha anche ottenuto due successi consecutivi contro la Real Sociedad nel pre-campionato, vincendo 2-1 e 2-0, e ha pareggiato 2-2 con l'Hertha Berlino. La loro unica sconfitta in questa serie è stata una vittoria in amichevole per 8-0 sul Bergisch Gladbach, che ha dimostrato la loro produzione offensiva. Il Koeln ha segnato 15 gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite.

HSV

HSV - Forma

TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
S2-0
M05
S0-5
RBL
S5-0
Gol segnato (subito)
5/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
KOE

KOE - Forma

RSO
V2-1
WUK
V1-2
TSG
V3-2
VFB
S4-1
SVW
D1-1
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Hamburger SV vs FC Koeln: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale alla Bundesliga del 14 marzo 2026, quando Hamburger SV e FC Koeln hanno pareggiato 1-1 al Volksparkstadion. Prima di allora, il Koeln aveva inflitto all'HSV una pesante sconfitta per 4-1 in casa nel novembre 2025. Negli ultimi cinque confronti registrati, il Koeln ha il bilancio migliore nei precedenti, con tre vittorie contro una dell'HSV, mentre una partita è terminata in pareggio.

Testa a testa

AmburgoPareggioFC Colonia
2
1
2
Bundesliga
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
FIN
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
4
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
FIN
Bundesliga II
Amburgo badge
Amburgo
HSV
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
FIN
Bundesliga II
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
Amburgo badge
Amburgo
HSV
2
FIN
Amichevoli dei club
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
4
Amburgo badge
Amburgo
HSV
0
FIN
5Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Hamburger SV e FC Koeln

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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