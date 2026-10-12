La AFC Champions League Elite propone una sfida tra i giganti degli Emirati Arabi Uniti dell'Al-Wasl e la potenza saudita dell'Al Ahli KSA, ospite allo stadio Zabeel. Entrambe le squadre portano in questo confronto continentale una storia ricca e giocatori di grande talento, promettendo una battaglia intensa sul campo.

I precedenti tra queste due grandi squadre dell'Asia occidentale hanno regalato partite emozionanti, facendo salire alle stelle la richiesta di biglietti tra i tifosi di tutta la regione del Golfo.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali per assicurarsi un posto sugli spalti e assistere dal vivo alla sfida allo stadio Zabeel.

Quando si gioca Al-Wasl-Al Ahli in AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono ancora disponibili. Tornate a controllare in prossimità del calcio d'inizio per conoscere il canale TV e i dettagli confermati della diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 12:00

Dove acquistare i biglietti per Al-Wasl-Al Ahli KSA?

I biglietti ufficiali per la partita sono disponibili direttamente su Platinumlist UAE, il principale portale di biglietteria del club di casa. I tifosi possono registrarsi e acquistare i biglietti d'ingresso generale tramite il canale ufficiale non appena apriranno le vendite.

Se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti, GrintaHub è un'alternativa. Il mercato secondario offre soluzioni ai tifosi che vogliono assistere alla partita dopo l'esaurimento dei biglietti della vendita ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Al-Wasl-Al Ahli KSA?

Sulla piattaforma di vendita ufficiale, i prezzi dei biglietti standard partono da 30 SAR per i posti d'ingresso generale, mentre le categorie più richieste, vicine al campo, possono arrivare a 150 SAR o più.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono generalmente da circa 100 SAR, a seconda della categoria del posto e della disponibilità.

Al-Wasl-Al Ahli in AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al-Wasl e Al Ahli

L'Al-Wasl arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell'ultimo incontro ha perso 2-1 contro l'Al Qadsiah in AFC Champions League Elite, dopo aver subito anche una sconfitta per 1-0 contro lo Shabab Al-Ahli Dubai in Arabian Gulf League. Tra i risultati positivi ci sono invece la vittoria per 5-2 contro il Khorfakkan, con cinque goal segnati, e il successo esterno per 3-0 sul Kalba FC: risultati che mostrano quanto possa essere pericoloso in attacco quando gioca al meglio.

Anche le ultime cinque partite dell'Al Ahli raccontano una storia di alti e bassi. La squadra di Pusic ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro i Mamelodi Sundowns in Coppa Intercontinentale. Ha pareggiato 1-1 con il Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite e perso 3-2 contro l'Al Qadsiah in Saudi Pro League, ma ha anche battuto nettamente l'Al Riyadh per 5-0. Nelle cinque partite l'Al Ahli ha segnato 12 goal, a conferma della sua produzione offensiva.

Al-Wasl-Al Ahli: i precedenti recenti

Nei precedenti disponibili, i due club si sono affrontati una sola volta: nel settembre 2024 l'Al Ahli ha vinto 2-0 in casa dell'Al-Wasl in AFC Champions League Elite. Quel risultato dà alla squadra saudita un vantaggio psicologico in vista della sfida, mentre l'Al-Wasl sarà determinato a ottenere un esito diverso questa volta.







