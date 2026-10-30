La sfida tra Al Qadsiah e Al Hilal è una delle più attese dell’11ª giornata della Roshn Saudi League. A Dammam si disputa un incontro importante: la squadra di casa, ambiziosa, punta a mettere in difficoltà una delle potenze tradizionali del calcio saudita.

La richiesta di biglietti a Dammam si preannuncia altissima, ma acquistarli è semplice. GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali su date e orari, prezzi e dove comprare i biglietti.

Quando si gioca Al-Wasl-Al Quwa Al Jawiya di AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al-Wasl-Al Quwa Al Jawiya. Il calcio d’inizio di questa partita di AFC Champions League Elite è in programma, mentre i dettagli sulla sede restano da confermare.

AFC Champions League Elite - Game Week 4 2 nov 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al Qadsiah-Al Hilal?

I biglietti ufficiali sono disponibili direttamente su WeBook, il rivenditore ufficiale della Roshn Saudi League, e attraverso i canali ufficiali di biglietteria dell’Al Qadsiah. La vendita dei biglietti sui canali ufficiali inizia solitamente tra i 10 e i 14 giorni prima della partita, anche se i posti si esauriscono spesso rapidamente per via del forte interesse dei tifosi.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, le piattaforme di rivendita come GrintaHub sono un’alternativa per assicurarsi un posto prima del calcio d’inizio.

Quanto costano i biglietti per Al Qadsiah-Al Hilal?

Sulle piattaforme ufficiali, i prezzi partono da 59 SAR per un posto standard. I settori dell’anello inferiore a bordo campo hanno prezzi più elevati, a seconda della categoria e della visuale sul campo.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 95 SAR, a seconda della posizione del posto e della disponibilità.

Tutto quello che c’è da sapere su Al Qadsiah-Al Hilal

Le sfide tra Al Qadsiah e Al Hilal promettono grande spettacolo nella corsa al titolo della Roshn Saudi League. L’Al Qadsiah si è affermato come una squadra competitiva nella massima serie saudita, facendo del proprio campo a Dammam un fortino e puntando alle prime posizioni della classifica.

L’Al Hilal arriva a Dammam con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta e mantenere il livello di una squadra da titolo. Con stelle di livello mondiale in entrambe le formazioni, i tifosi presenti possono aspettarsi un’atmosfera straordinaria allo stadio, grande qualità in campo e una partita emozionante.

Al-Wasl-Al Quwa Al Jawiya di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al-Wasl e Al Quwa Al Jawiya

L’Al-Wasl arriva a questa partita con risultati altalenanti: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 2-1 contro l’Al Qadsiah in AFC Champions League Elite e ha subito anche una sconfitta per 1-0 contro lo Shabab Al-Ahli Dubai FC nell’Arabian Gulf League. In positivo, il successo per 5-2 sul Khorfakkan ha mostrato il suo potenziale offensivo, mentre contro il Kalba FC è arrivata una vittoria esterna per 3-0. In queste cinque partite, l’Al-Wasl ha segnato 11 goal e ne ha subiti sette.

Il momento dell’Al Quwa Al Jawiya è difficile: ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, con un pareggio e tre sconfitte. L’unico successo è arrivato in trasferta contro il Karbalaa, con tre goal segnati, ma le sconfitte contro Neftchi Fargona, Al Zawraa e Duhok nello stesso periodo raccontano di una squadra alla ricerca di continuità. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con il Diyala nell’Iraqi Premier League.

Al-Wasl-Al Quwa Al Jawiya: I precedenti recenti

I precedenti tra le due squadre sono pochi, ma favoriscono l’Al-Wasl. L’ultimo incontro risale all’AFC Champions League Elite 2008, quando l’Al-Wasl vinse 2-1 in casa dell’Al Quwa Al Jawiya. In precedenza, nella stessa edizione, l’Al Quwa Al Jawiya si era imposto per 1-0 sul campo dell’Al-Wasl. L’Al-Wasl è quindi avanti nei precedenti pur avendo ottenuto, come l’avversario, una vittoria nei due incontri registrati: la squadra degli Emirati Arabi Uniti ha segnato più goal nel complesso delle due sfide.