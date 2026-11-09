Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
AFC Champions League Elite
team-logoAl-Wasl
team-logoAl Ittihad
Book Al-Wasl vs Al Ittihad Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Al-Wasl-Al Ittihad: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro sull’AFC Champions League Elite

SHOPPING
Biglietti
AFC Champions League Elite
Al-Wasl
Al Ittihad

Al-Wasl affronta Al Ittihad nella AFC Champions League Elite: ecco come assicurarti i biglietti.

L'Al Wasl affronta l'Al Ittihad in un'attesa sfida della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. La partita si disputerà allo Zabeel Stadium di Dubai, portando negli Emirati Arabi Uniti il calcio continentale di alto livello.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al-Wasl-Al Ittihad di AFC Champions League Elite?

Al-Wasl-Al Ittihad inizierà alle 20:00, ora saudita, di lunedì 7 dicembre 2026, allo Zabeel Stadium di Dubai.

crest
AFC Champions League Elite - Game Week 6

Dove acquistare i biglietti per Al Wasl-Al Ittihad?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Platinumlist. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali per i biglietti disponibili in prevendita e nella vendita generale in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e acquistare i biglietti per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Wasl-Al Ittihad?

Trovare il biglietto più economico è spesso l'obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard d'ingresso generale per questa partita partono da 30 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi partono da circa 60 SAR per i biglietti d'ingresso generale. Acquistare in anticipo è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l'avvicinarsi della partita.

Al-Wasl-Al Ittihad di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al-Wasl e Al Ittihad

L'Al-Wasl ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro l'Al-Jazira nell'ADNOC Pro League. Nelle partite precedenti ha battuto l'Al Quwa Al Jawiya per 4-3 nell'AFC Champions League Elite e ha vinto 0-2 sul campo del Baniyas. In cinque partite, l'Al-Wasl ha segnato nove goal e ne ha subiti undici.

L'Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-4 contro l'Al-Ain nell'AFC Champions League Elite. Prima aveva battuto l'Al-Ettifaq per 4-1 e l'Al Diriyah per 2-0 nella Saudi Pro League, oltre ad aver vinto 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona in una competizione continentale. In cinque partite, l'Al Ittihad ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

ALW

ALW - Forma

AHL
S1-3
BAY
V0-2
KAL
V2-2
ALQ
V4-3
ALJ
S2-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ITT

ITT - Forma

ALI
V1-4
DIR
V2-0
NEF
V1-2
ABH
D1-1
ALA
S1-4
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al-Wasl-Al Ittihad: I precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti relativi agli ultimi cinque incontri tra Al-Wasl e Al Ittihad. Ulteriori dettagli saranno aggiunti quando i dati saranno confermati.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google