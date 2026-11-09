L'Al Wasl affronta l'Al Ittihad in un'attesa sfida della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. La partita si disputerà allo Zabeel Stadium di Dubai, portando negli Emirati Arabi Uniti il calcio continentale di alto livello.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al-Wasl-Al Ittihad di AFC Champions League Elite?

Al-Wasl-Al Ittihad inizierà alle 20:00, ora saudita, di lunedì 7 dicembre 2026, allo Zabeel Stadium di Dubai.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al Wasl-Al Ittihad?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Platinumlist. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali per i biglietti disponibili in prevendita e nella vendita generale in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e acquistare i biglietti per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Wasl-Al Ittihad?

Trovare il biglietto più economico è spesso l'obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard d'ingresso generale per questa partita partono da 30 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi partono da circa 60 SAR per i biglietti d'ingresso generale. Acquistare in anticipo è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l'avvicinarsi della partita.

Al-Wasl-Al Ittihad di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al-Wasl e Al Ittihad

L'Al-Wasl ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro l'Al-Jazira nell'ADNOC Pro League. Nelle partite precedenti ha battuto l'Al Quwa Al Jawiya per 4-3 nell'AFC Champions League Elite e ha vinto 0-2 sul campo del Baniyas. In cinque partite, l'Al-Wasl ha segnato nove goal e ne ha subiti undici.

L'Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-4 contro l'Al-Ain nell'AFC Champions League Elite. Prima aveva battuto l'Al-Ettifaq per 4-1 e l'Al Diriyah per 2-0 nella Saudi Pro League, oltre ad aver vinto 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona in una competizione continentale. In cinque partite, l'Al Ittihad ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Al-Wasl-Al Ittihad: I precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti relativi agli ultimi cinque incontri tra Al-Wasl e Al Ittihad. Ulteriori dettagli saranno aggiunti quando i dati saranno confermati.