Al-Wasl e Al Ittihad si affrontano in un’attesa sfida della fase a gironi della AFC Champions League Elite. L’incontro si disputerà allo Zabeel Stadium di Dubai, portando negli Emirati Arabi Uniti il calcio continentale di massimo livello.

GOAL ha tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

A che ora inizia Al-Wasl-Al Ittihad di AFC Champions League Elite?

Al-Wasl-Al Ittihad inizierà alle 20:00, ora saudita, di lunedì 7 dicembre 2026, allo Zabeel Stadium di Dubai.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al-Wasl-Al Ittihad?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti dei club e del torneo, come la piattaforma Platinumlist. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali per verificare la disponibilità dei biglietti in prevendita e in vendita generale in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al-Wasl-Al Ittihad?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli locali. Acquistando attraverso i canali ufficiali dei club, i biglietti standard d’ingresso per questa partita partono da 30 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti d’ingresso partono da circa 60 SAR. Acquistare in anticipo è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l’avvicinarsi della partita.

Al-Wasl-Al Ittihad di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Al-Wasl e Al Ittihad

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, l’Al-Wasl ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro l’Al-Jazira nella ADNOC Pro League. Nella precedente uscita ha battuto l’Al Quwa Al Jawiya per 4-3 in AFC Champions League Elite e ha anche vinto per 0-2 sul campo del Baniyas. In cinque partite, l’Al-Wasl ha segnato nove goal e ne ha subiti undici.

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, l’Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-4 contro l’Al-Ain in AFC Champions League Elite. Prima aveva battuto l’Al-Ettifaq per 4-1 e l’Al Diriyah per 2-0 nella Saudi Pro League, oltre a vincere per 2-1 in trasferta contro il Neftchi Fargona in una competizione continentale. In cinque partite, l’Al Ittihad ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Al-Wasl-Al Ittihad: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sugli ultimi cinque confronti tra Al-Wasl e Al Ittihad. Ulteriori dettagli saranno aggiunti quando i dati saranno confermati.