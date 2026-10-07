Come acquistare i biglietti per Al-Wasl-Al Ahli: prezzi dell'AFC Champions League Elite, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'AFC Champions League Elite propone una sfida affascinante, con i giganti degli Emirati Arabi Uniti dell'Al Wasl che ospitano la potenza saudita dell'Al Ahli KSA. Entrambe le squadre portano in questo confronto continentale una ricca storia e talenti di primo piano, promettendo una battaglia intensa in campo.

I precedenti tra queste due potenze dell'Asia occidentale hanno regalato un calcio spettacolare, facendo impennare la richiesta di posti tra i tifosi di tutta la regione del Golfo.

GOAL fornisce tutti i dettagli cruciali di cui hai bisogno per assicurarti un posto sugli spalti e assistere dal vivo a questa sfida allo Zabeel Stadium.

Quando si gioca Al-Wasl-Al Ahli di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili. Torna a controllare più vicino al calcio d'inizio per i dettagli confermati su canale TV e diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 12 ott 2026 - 12:00

Dove acquistare i biglietti per Al Wasl UAE-Al Ahli KSA?

I biglietti ufficiali per la partita vengono messi a disposizione direttamente attraverso il portale principale di biglietteria del club ospitante, Platinumlist UAE. I tifosi possono registrarsi e acquistare i tagliandi per l'ingresso generale attraverso il canale ufficiale non appena si aprono le vendite.

Se i tagliandi sui siti ufficiali risultano esauriti, GrintaHub è la soluzione da seguire. Il mercato secondario offre opzioni ai sostenitori che vogliono assistere alla gara dopo l'esaurimento delle assegnazioni primarie.

Quanto costano i biglietti per Al Wasl UAE-Al Ahli KSA?

I prezzi standard dei biglietti sulla piattaforma ufficiale di vendita partono da 30 SAR per i posti a ingresso generale, anche se le categorie più richieste più vicine al campo possono arrivare a 150 SAR o più.

Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono in genere da circa 100 SAR, a seconda della categoria del posto e della disponibilità.

Al-Wasl-Al Ahli di AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Al-Wasl-Al Ahli: stato di forma

L'Al-Wasl arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro l'Al Qadsiah in AFC Champions League Elite, e ha anche perso 1-0 contro lo Shabab Al-Ahli Dubai nell'Arabian Gulf League. Sul fronte positivo, ha segnato cinque gol al Khorfakkan in una vittoria per 5-2 e ha vinto 3-0 in trasferta sul campo del Kalba FC, dimostrando di avere una concreta minaccia offensiva quando esprime il suo massimo livello.

Le ultime cinque partite dell'Al Ahli raccontano una storia simile di incostanza. La squadra di Pusic ha vinto due volte, pareggiato una e perso due, con l'uscita più recente conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Mamelodi Sundowns nella Intercontinental Cup. Ha pareggiato 1-1 con il Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite e ha subito una sconfitta per 3-2 nella Saudi Pro League contro l'Al Qadsiah, ma ha anche ottenuto un netto 5-0 contro l'Al Riyadh. Nelle cinque partite considerate, l'Al Ahli ha segnato 12 gol, sottolineando la sua produzione offensiva.

Al-Wasl-Al Ahli: precedenti recenti

I due club si sono affrontati una volta nei precedenti disponibili, con l'Al Ahli vittorioso per 2-0 in trasferta sul campo dell'Al-Wasl in AFC Champions League Elite nel settembre 2024. Quel risultato dà alla squadra saudita un vantaggio psicologico derivante dall'unico precedente registrato, e l'Al-Wasl sarà determinato a ottenere un esito diverso in questa occasione.







