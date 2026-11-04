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Come acquistare i biglietti per Al-Ula FC-Al Ahli: prezzi della Coppa del Re, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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L'Al-Ula FC affronta l'Al Ahli in Coppa del Re. Ecco come acquistare i biglietti

Gli ottavi di finale della Coppa del Re propongono un’interessante sfida a eliminazione diretta: l’ambizioso Al-Ula, sfavorito sulla carta, ospita la corazzata saudita Al Ahli allo stadio Principe Mohammed bin Abdul Aziz di Medina. Nella principale competizione a eliminazione diretta dell’Arabia Saudita, entrambe le squadre si giocano un posto nei quarti di finale.

GOAL raccoglie tutte le informazioni essenziali sui biglietti e spiega come acquistarli subito.

Quando si gioca Al-Ula FC-Al Ahli di Coppa del Re?

Al-Ula FC e Al Ahli si affrontano in Coppa del Re. I dettagli sulla sede dell’incontro saranno confermati in prossimità della partita.

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King Cup - 1/8

Dove acquistare i biglietti per Al-Ula-Al Ahli?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re sono venduti principalmente attraverso piattaforme di biglietteria sportiva saudite designate, come Webook, e tramite i canali di vendita del club ospitante. I tifosi dovrebbero consultare prima questi canali ufficiali, sia durante la prevendita sia nella fase di vendita generale, per acquistare i biglietti standard al prezzo nominale.

GrintaHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Cercare il biglietto più economico sulle piattaforme di rivendita offre ai tifosi un modo affidabile per non perdere la partita quando le disponibilità dei canali ufficiali si esauriscono.

Quanto costano i biglietti per Al-Ula-Al Ahli?

Presso il rivenditore ufficiale, i prezzi dei biglietti per i settori standard partono da circa 20-40 SAR, un’opzione accessibile per i tifosi locali che vogliono assistere alla partita di coppa.

Sul mercato secondario, attraverso piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 60 SAR. I tifosi hanno così un’alternativa per trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali vanno esauriti.

Al-Ula FC-Al Ahli di Coppa del Re: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al-Ula FC e Al Ahli

Nelle ultime due partite per cui sono disponibili risultati, l’Al-Ula ha ottenuto una vittoria e una sconfitta: ha battuto 3-0 l’Al Fateh in Coppa del Re, prima di perdere 3-1 contro il Crystal Palace in un’amichevole precampionato. Non sono disponibili altri dati significativi sulla sua forma nelle competizioni ufficiali oltre a questi due risultati.

Nelle ultime cinque partite, l’Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l’Al-Sadd nella AFC Champions League Elite, arrivato dopo la sconfitta per 6-1 in campionato contro l’Al Shabab. Prima di queste due partite difficili, aveva battuto nell’ordine l’Al-Gharafa 2-1, l’Al Khaleej 4-1 e l’Al-Fayha 3-2. In queste cinque gare, l’Al Ahli ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

ULA

ULA - Forma

CRY
S3-1
ALF
V3-0
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre hanno segnato
1/2
AHL

AHL - Forma

ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
ALS
S6-1
ALS
D0-0
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al-Ula FC-Al Ahli: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Al-Ula FC e Al Ahli. Ulteriori informazioni sulle sfide passate saranno aggiunte, se disponibili, in prossimità della partita.

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