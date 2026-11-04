Come acquistare i biglietti per Al-Taawoun-Al-Wehda: prezzi per la King Cup, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

La Coppa del Re entra nel vivo: l'Al Taawoun ospita l'Al Wehda al King Abdullah Sport City Stadium di Buraidah per una sfida degli ottavi di finale che vale l'accesso ai quarti. La fase a eliminazione diretta promette grandi emozioni in Arabia Saudita.

GOAL fornisce tutte le informazioni verificate sulla partita e spiega come assicurarsi i biglietti.

A che ora inizia Al-Taawoun-Al-Wehda di Coppa del Re?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al-Taawoun-Al-Wehda. Torna a consultare questa pagina in prossimità del calcio d'inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

King Cup - 1/8 1 dic 2026 - 08:20

Dove acquistare i biglietti per Al Taawoun-Al Wehda?

I biglietti ufficiali per le partite di Coppa del Re sono distribuiti principalmente attraverso le piattaforme ufficiali saudite di biglietteria sportiva, come Webook, e i canali di vendita designati dal club di casa. I tifosi dovrebbero tenere d'occhio questi canali durante le fasi di prevendita e vendita generale per acquistare i biglietti direttamente al prezzo ufficiale.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, è possibile rivolgersi a GrintaHub. Cercare il biglietto più economico attraverso canali alternativi offre ai tifosi un modo affidabile per assicurarsi l'ingresso quando i posti disponibili sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Al Taawoun-Al Wehda?

Presso il rivenditore ufficiale, i prezzi dei biglietti per i posti standard partono da circa 20-40 SAR, rendendo i primi turni della Coppa del Re molto accessibili per i tifosi che vogliono assistere alle partite.

Sul mercato secondario, su piattaforme come GrintaHub, i prezzi partono da circa 60 SAR. Si tratta di un'alternativa per trovare il biglietto più economico disponibile se quelli ufficiali vanno esauriti.

Al-Taawoun-Al-Wehda di Coppa del Re: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al-Taawoun e Al-Wehda

L'Al-Taawoun ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 contro l'Al-Ettifaq nella Saudi Pro League. In precedenza aveva battuto l'Al-Faisaly 2-0 nell'AFC Champions League Two, ma le sconfitte in campionato contro l'Al Riyadh (2-1) e l'Al Qadsiah (1-0) testimoniano un periodo difficile sul fronte nazionale. In queste cinque partite ha segnato cinque goal e ne ha subiti altrettanti.

L'Al-Wehda ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una vittoria per 3-2 sull'Al Shabab in Coppa del Re nell'agosto 2026. Prima aveva perso contro l'Al Ittihad in Coppa del Re e subito due sconfitte consecutive in Saudi Pro League contro l'Al-Ettifaq e l'Al Qadsiah. Il pareggio per 1-1 contro l'Al Hilal è stato l'unico altro risultato utile in questo periodo: sei goal segnati e otto subiti nelle cinque gare.

Al-Taawoun-Al-Wehda: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 19 aprile 2025, quando l'Al-Wehda ha vinto 2-0 sul campo dell'Al-Taawoun in Saudi Pro League. In precedenza, nel novembre 2024, l'Al-Wehda aveva ottenuto una vittoria casalinga per 1-0 in campionato. Negli ultimi cinque confronti, il bilancio complessivo vede l'Al-Taawoun con due vittorie contro le due dell'Al-Wehda e un pareggio. Tra i risultati più significativi figura il 3-3 del febbraio 2024.