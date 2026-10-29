L'Al-Taawoun ospita l'Abha venerdì 20 novembre 2026 all'Al-Taawoun Club Stadium di Buraydah.

Il loro confronto ufficiale più recente risale alla King Cup del settembre 2024, quando l'Al-Taawoun ha superato di misura l'Abha per 3-2 al termine di una combattuta sfida decisa ai tempi supplementari. Guardando ai precedenti in campionato, i pareggi sono stati frequenti: diverse sfide si sono concluse senza vincitori.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al-Taawoun-Abha, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Al-Taawoun-Abha di Saudi Pro League?

Al-Taawoun-Abha si gioca all'Al-Taawoun Club Stadium di Buraydah venerdì 20 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 Al-Taawoun Club Stadium

Come acquistare i biglietti per Al-Taawoun-Abha di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della sfida di Saudi Pro League tra Al-Taawoun e Abha:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali dell'Al-Taawoun o i partner designati dalla Saudi Pro League per la vendita primaria, che generalmente mettono in vendita i biglietti delle categorie standard nei giorni precedenti la partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d'ingresso generale su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al-Taawoun-Abha di Saudi Pro League?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la sfida di Saudi Pro League tra Al-Taawoun e Abha:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / Dietro la porta: I prezzi vanno generalmente da 20 a 50 SAR per i posti standard nell'anello superiore o nei settori dietro le porte.

I prezzi vanno generalmente da per i posti standard nell'anello superiore o nei settori dietro le porte. Posti ordinari / Tribuni laterali (categorie 1 e 2): I prezzi vanno solitamente da 50 a 150 SAR per i posti nelle tribune intermedie lungo le linee laterali.

I prezzi vanno solitamente da per i posti nelle tribune intermedie lungo le linee laterali. Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono generalmente da circa 500 SAR e possono aumentare in base ai servizi delle lounge premium.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore dietro la porta / Rivendita standard: I prezzi partono da circa 1.130-1.950 SAR.

I prezzi partono da circa Anelli intermedio e inferiore dietro la porta: I prezzi vanno generalmente da 2.150 a 2.450 SAR.

I prezzi vanno generalmente da Tribune laterali / Rivendita premium: I posti centrali più ambiti negli anelli inferiore e intermedio possono costare da 2.650 fino a 3.400 SAR, a seconda della domanda del momento e dei prezzi fissati dai venditori.

Al-Taawoun-Abha di Saudi Pro League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al-Taawoun e Abha

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, l'Al-Taawoun ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'unico successo è arrivato nell'AFC Champions League Two contro l'Al-Rayyan: un 2-1 che ha dato un po' di sollievo nel mezzo di un difficile cammino in campionato. In Saudi Pro League, il rendimento è stato negativo: alla sconfitta per 6-0 contro l'Al Hilal è seguito il 3-0 subito contro l'Al Shabab, prima del punto conquistato nell'ultima partita grazie all'1-1 con l'Al Diriyah. In queste cinque gare, l'Al-Taawoun ha segnato cinque goal e ne ha subiti undici.

Il bilancio recente dell'Abha è sconfortante. La squadra ha perso quattro delle ultime cinque partite di Saudi Pro League, segnando appena quattro goal e subendone nove. L'unico punto è arrivato con il pareggio a reti inviolate contro l'Al Diriyah a settembre. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l'Al Qadsiah, prolungando una serie che vede l'Abha senza vittorie dalle prime settimane della stagione.

Al-Taawoun-Abha: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale alla King Cup del settembre 2024, quando l'Al-Taawoun ha rimontato e vinto 3-2 in trasferta contro l'Abha. Negli ultimi cinque confronti, l'Al-Taawoun ha il bilancio migliore, con due vittorie contro una dell'Abha e due pareggi. Le sfide sono state combattute e in quei confronti entrambe le squadre sono andate regolarmente a segno.