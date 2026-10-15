L’AFC Champions League Elite propone un’affascinante sfida dell’Asia occidentale: i qatarioti dell’Al Shamal ospitano i sauditi dell’Al Hilal. Entrambi i club si presentano a questa partita della fase a gironi con grandi ambizioni e rose profonde, ricche di giocatori di livello mondiale: le premesse per una sfida avvincente ci sono tutte.

L’Al Hilal è una delle società più vincenti nella storia del calcio asiatico, mentre l’Al Shamal punta a lasciare il segno in casa contro un’avversaria di alto livello. La richiesta di biglietti è elevata in tutta la regione.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali per assicurarti un posto sugli spalti e vivere dal vivo questa sfida continentale.

Quando si gioca Al-Shamal-Al Hilal di AFC Champions League Elite?

AFC Champions League Elite - Game Week 3 27 ott 2026 - 15:15

Dove acquistare i biglietti per Al Shamal-Al Hilal?

I biglietti ufficiali per la partita sono disponibili direttamente sulle piattaforme di vendita primarie e sui portali del club ospitante. I tifosi possono registrarsi e acquistare i biglietti per i settori ordinari direttamente dai rivenditori primari non appena vengono messe in vendita le quote disponibili.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti a GrintaHub. Il mercato secondario offre alternative ai tifosi che vogliono assicurarsi un posto dopo l’esaurimento dei biglietti sui canali primari.

Quanto costano i biglietti per Al Shamal-Al Hilal?

Sui canali ufficiali di vendita primaria, i biglietti standard per i settori ordinari partono da 30 SAR, mentre i posti migliori, più vicini al campo, hanno prezzi più alti.

Sulle piattaforme del mercato secondario come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono generalmente da circa 100 SAR, a seconda della categoria del posto e della domanda aggiornata in tempo reale nel giorno della partita.

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