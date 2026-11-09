L'Al-Shamal affronta l'Al Ahli Saudi lunedì 23 novembre 2026 in un'attesa sfida della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. La partita si giocherà allo spettacolare Al Bayt Stadium.

GOAL ha tutte le informazioni sui dettagli della partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra preferita allo stadio.

Quando si gioca Al-Shamal-Al Ahli di AFC Champions League Elite?

Al-Shamal-Al Ahli, gara della quinta giornata dell'AFC Champions League Elite, inizierà alle 19:00 ora locale di lunedì 23 novembre 2026.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 23 nov 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli Saudi?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo. Si consiglia sempre ai tifosi di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono resi disponibili in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Puoi consultare i posti disponibili e completare l'acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti su Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli Saudi?

Trovare il biglietto più economico è spesso l'obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 30 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti per l'accesso generale partono da circa 50 SAR. Acquistare in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Al-Shamal-Al Ahli di AFC Champions League Elite: Tutto quello che c'è da sapere

Al-Shamal-Al Ahli: Stato di forma

L'Al-Shamal ha ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 5-0 contro l'Al-Sailiya nella Stars League del 7 novembre, arrivato dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Esteghlal in AFC Champions League Elite. In precedenza aveva battuto l'Al Hilal per 3-1 nella competizione continentale, ma aveva perso 4-1 contro l'Al-Sadd e 3-2 contro il Qatar SC in campo nazionale. In queste cinque partite, l'Al-Shamal ha segnato 10 goal e ne ha subiti nove.

L'Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con uno 0-0 contro l'Al-Sadd in AFC Champions League Elite il 2 novembre, dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro l'Al Shabab in campionato. Prima di queste due partite, l'Al Ahli aveva battuto consecutivamente l'Al-Gharafa per 2-1, l'Al Khaleej per 4-1 e l'Al-Fayha per 3-2. In queste cinque gare, l'Al Ahli ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

Al-Shamal-Al Ahli: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque scontri diretti tra Al-Shamal e Al Ahli. Ulteriori informazioni sui precedenti saranno aggiunte non appena disponibili, in prossimità della partita.