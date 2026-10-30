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AFC Champions League Elite
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Come acquistare i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli: prezzi per l'AFC Champions League Elite, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

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AFC Champions League Elite
Al Ahli
Al-Shamal

L'Al-Shamal affronta l'Al Ahli nell'AFC Champions League Elite. Ecco come assicurarti i biglietti.

Al-Shamal e Al Ahli si affrontano il 23 novembre 2026 in una sfida molto attesa di AFC Champions League Elite. La partita della fase a gironi, in programma all’Al Bayt Stadium in Qatar, promette spettacolo: due ambiziosi club mediorientali si contendono la gloria continentale.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti per la partita.

A che ora inizia Al-Shamal-Al Ahli di AFC Champions League Elite?

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AFC Champions League Elite - Game Week 5

Dove acquistare i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli?

Chi vuole assistere alla partita può controllare il portale ufficiale dell’AFC per la vendita dei biglietti o il sito del club ospitante per i tagliandi in vendita libera. Le piattaforme ufficiali sono sempre il primo punto di riferimento per acquistare i biglietti ordinari quando vengono messi in vendita.

Ticombo è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Offre un’ampia scelta di biglietti per la partita e rappresenta un’alternativa affidabile per trovare posto all’Al Bayt Stadium anche dopo l’esaurimento delle disponibilità iniziali.

Quanto costano i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli?

Si prevede che i biglietti ordinari sulla piattaforma ufficiale partano da circa 35 dollari per le partite della fase a gironi nella regione Ovest. È consigliabile muoversi rapidamente: i biglietti meno costosi per le gare che coinvolgono importanti club sauditi si esauriscono in fretta.

Sul mercato secondario i prezzi partono da circa 254 dollari, a seconda del settore e della domanda man mano che si avvicina la data della partita.

Al-Shamal-Al Ahli di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Al-Shamal e Al Ahli

Al-Shamal ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-1 contro Al Hilal in AFC Champions League Elite, arrivato dopo la sconfitta per 0-4 contro Al-Duhail nella Stars League. Nello stesso periodo ha pareggiato 0-0 sia con Lusail SC sia con Tractor e ha perso 2-3 contro Qatar SC. In quelle cinque gare, Al-Shamal ha segnato tre goal e ne ha subiti otto.

Al Ahli ha vinto tutte le ultime cinque partite. Nella più recente ha battuto Al-Gharafa per 2-1 in AFC Champions League Elite; nello stesso periodo ha superato Al Khaleej per 4-1 e Al Fateh per 4-0 nella Saudi Pro League. Completano la serie il successo per 3-1 contro Al-Wasl in AFC Champions League Elite e la vittoria per 3-2 sul campo di Al-Fayha. In quelle cinque gare, Al Ahli ha segnato 16 goal e ne ha subiti sei.

ALS

ALS - Forma

ADS
S0-4
TRA
D0-0
LUS
D0-0
QAS
S2-3
HIL
V3-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AHL

AHL - Forma

ALF
V0-4
ALW
V1-3
ALF
V2-3
ALK
V4-1
ALG
V2-1
Gol segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al-Shamal-Al Ahli: i precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili informazioni sui precedenti tra Al-Shamal e Al Ahli. Ulteriori dettagli sulle sfide passate saranno aggiunti quando saranno disponibili, più a ridosso della partita.

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