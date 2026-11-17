L’Al-Shamal affronta l’Al Ahli Saudi lunedì 23 novembre 2026 in un’appassionante sfida della fase a gironi di AFC Champions League Elite. L’atteso incontro si giocherà allo spettacolare Al Bayt Stadium.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come assicurarti subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al-Shamal-Al Ahli di AFC Champions League Elite?

Al-Shamal-Al Ahli, gara della quinta giornata di AFC Champions League Elite, inizierà lunedì 23 novembre 2026 alle 19:00 ora locale.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 23 nov 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli Saudi?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti dei club e del torneo. Ai tifosi è sempre consigliato controllare prima questi canali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata ai biglietti per questa sfida di AFC Champions League Elite puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto.

Quanto costano i biglietti per Al-Shamal-Al Ahli Saudi?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali dei club, i biglietti standard per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 30 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti d’ingresso partono da circa 50 SAR. Agire in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti con l’avvicinarsi della partita.

Al-Shamal-Al Ahli in AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al-Shamal e Al Ahli

L’Al-Shamal ha ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 5-0 sull’Al-Sailiya in Stars League il 7 novembre, arrivato dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Esteghlal in AFC Champions League Elite. In precedenza aveva battuto l’Al Hilal 3-1 nella competizione continentale, ma aveva perso 4-1 contro l’Al-Sadd e 3-2 contro il Qatar SC nelle competizioni nazionali. In queste cinque partite, l’Al-Shamal ha segnato 10 gol e ne ha subiti nove.

L’Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha pareggiato 0-0 con l’Al-Sadd in AFC Champions League Elite il 2 novembre, dopo la pesante sconfitta per 6-1 in campionato contro l’Al Shabab. Prima di quel periodo difficile, l’Al Ahli aveva battuto in successione l’Al-Gharafa per 2-1, l’Al Khaleej per 4-1 e l’Al-Fayha per 3-2. In queste cinque partite, l’Al Ahli ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.

Al-Shamal-Al Ahli: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Al-Shamal e Al Ahli relativi agli ultimi cinque incontri. Ulteriori informazioni sulla storia dei confronti saranno aggiunte quando saranno disponibili, più vicino alla partita.