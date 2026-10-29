L’Al Shabab ospita l’Al-Ettifaq venerdì 20 novembre 2026 alla SHG Arena di Riyadh.

Negli ultimi sei scontri diretti nella competizione, l’Al-Ettifaq ha ottenuto tre vittorie, mentre le altre tre partite sono tutte terminate in pareggio. I due confronti più recenti in campionato, nella stagione 2025–26, si sono entrambi conclusi sull’1-1, a conferma del recente equilibrio tra le due squadre.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Al Shabab-Al-Ettifaq, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al Shabab-Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Al Shabab-Al-Ettifaq si gioca alla SHG Arena di Riyadh venerdì 20 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 14 20 nov 2026 - 12:00 SHG Arena

Come acquistare i biglietti per Al Shabab-Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Saudi Pro League tra Al Shabab e Al-Ettifaq, puoi valutare diverse opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Controlla i portali ufficiali di biglietteria dell’Al Shabab FC o le piattaforme partner, come Ticket Souq, per acquistare i biglietti messi in vendita direttamente.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso generale su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Shabab-Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Ecco i prezzi dei biglietti per Al Shabab-Al-Ettifaq di Saudi Pro League, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard: Da 30 a 100 SAR per i settori con posti a sedere di fascia base dello stadio.

Da per i settori con posti a sedere di fascia base dello stadio. Settori premium e hospitality: I prezzi delle categorie più costose variano in base ai settori e alla posizione nella tribuna centrale, aumentando generalmente in funzione della domanda.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita dei biglietti standard o d’ingresso generale: I prezzi partono da circa 1.400 a 1.900 SAR , a seconda della categoria del biglietto e degli aumenti di prezzo sul mercato.

I prezzi partono da circa , a seconda della categoria del biglietto e degli aumenti di prezzo sul mercato. Categorie premium e superiori: 2.000 SAR, a seconda della disponibilità con l’avvicinarsi del giorno della partita.

Al Shabab-Al-Ettifaq di Saudi Pro League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Al Shabab e Al-Ettifaq

L’Al Shabab arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. Il risultato più recente è una vittoria per 3-0 contro l’Al-Taawoun, un netto miglioramento dopo le sconfitte consecutive contro Al Hilal e Al Kholood. In quelle cinque partite, la squadra ha segnato cinque goal e ne ha subiti altrettanti: numeri che riflettono la difficoltà a trovare continuità, nonostante alcune fiammate in attacco.

Il recente andamento dell’Al-Ettifaq è diverso. La squadra di Papas ha ottenuto due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Neom SC. In precedenza aveva pareggiato 3-3 con l’Al Qadsiah, in una partita che ha mostrato come possa segnare molti goal anche quando la tenuta difensiva viene meno. La serie di cinque partite senza sconfitte indica che la squadra ha trovato una certa stabilità.

Al Shabab-Al-Ettifaq: I precedenti recenti

I due club si sono affrontati quattro volte in Saudi Pro League nelle ultime due stagioni, con un bilancio equilibrato. L’incontro più recente, disputato nel marzo 2026 in casa dell’Al-Ettifaq, è terminato 1-1. Prima ancora, anche la partita dell’andata, giocata nel novembre 2025 alla SHG Arena, si era conclusa sull’1-1. L’Al-Ettifaq ha il bilancio migliore negli ultimi cinque confronti, con due vittorie contro una dell’Al Shabab, anche se i pareggi sono stati frequenti tra le due squadre.