L’AFC Champions League Elite propone una sfida di grande importanza per il calcio dell’Asia occidentale: i campioni del Qatar dell’Al Sadd SC affrontano la potenza saudita Al Hilal. Entrambi i club vantano un enorme prestigio continentale, che rende questo incontro della fase a gironi uno degli appuntamenti più attesi del calendario calcistico.

Le partite tra Al-Sadd e Al Hilal offrono regolarmente ritmi elevati, atmosfere appassionate e giocate di altissimo livello. I tifosi di tutta la regione non vedono l’ora di assicurarsi un posto allo stadio per questa grande sfida.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali per assicurarsi un posto e vivere dal vivo allo stadio questa emozionante partita continentale.

Quando si gioca Al-Sadd-Al Hilal di AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al-Sadd-Al Hilal, mentre i dettagli sull’orario d’inizio saranno confermati più vicino alla partita.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 13 ott 2026 - 12:00

Dove acquistare i biglietti per Al Sadd SC-Al Hilal?

I biglietti ufficiali della partita sono disponibili direttamente sulle principali piattaforme di biglietteria e sui portali dei club ospitanti, come Webook e BLU Store. Gli appassionati di calcio possono registrarsi e acquistare i biglietti d’ingresso ordinari direttamente attraverso questi canali ufficiali non appena vengono messi in vendita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, GrintaHub è un’alternativa. Il mercato secondario offre ai tifosi altre possibilità di acquisto quando i biglietti ufficiali sono completamente esauriti.

Quanto costano i biglietti per Al Sadd SC-Al Hilal?

Sui canali ufficiali di vendita, i prezzi dei posti ordinari partono da 30 SAR, mentre le categorie più ambite a bordo campo e le sezioni VIP costano molto di più.

Sulle piattaforme del mercato secondario come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono generalmente da circa 100 SAR, a seconda del posto scelto, della sua posizione e della domanda dei tifosi in tempo reale.

Al-Sadd-Al Hilal di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Al-Sadd e Al Hilal

L’Al-Sadd ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta è arrivata in AFC Champions League Elite, con il 3-0 subito contro l’Esteghlal il 14 settembre. Nelle quattro vittorie ha segnato 16 goal e ne ha subiti otto, tra cui il successo esterno per 3-6 contro l’Al-Sailiya e quello per 2-6 sul campo del Qatar SC. Il rendimento nelle competizioni nazionali è stato positivo, anche se nelle partite con molti goal sono emerse fragilità difensive.

Anche l’Al Hilal ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo soltanto contro il Neom SC nella Saudi Pro League il 7 settembre. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sull’Al-Gharafa in AFC Champions League Elite il 15 settembre. In queste cinque partite ha segnato 11 goal e ne ha subiti quattro; il 6-0 contro l’Al-Taawoun è stato il successo più netto della serie.

Al-Sadd-Al Hilal: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in AFC Champions League Elite il 13 aprile 2026, quando l’Al-Sadd ha vinto 7-5 in trasferta contro l’Al Hilal in una partita ricca di goal. Negli ultimi cinque scontri diretti in AFC Champions League Elite, l’Al Hilal è avanti 3-2 nel numero di vittorie, mentre le due squadre hanno segnato complessivamente 28 goal. Tra i precedenti figurano anche la vittoria per 3-1 dell’Al Hilal nell’ottobre 2025 e il pareggio per 1-1 sul campo dell’Al-Sadd nel novembre 2024.



