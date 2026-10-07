L'AFC Champions League Elite propone una sfida dell'Asia occidentale ad altissima tensione, con i campioni del Qatar dell'Al Sadd SC che affrontano la potenza saudita dell'Al Hilal. Entrambi i club vantano un enorme prestigio continentale, rendendo questa sfida della fase a gironi una delle più attese del calendario calcistico.

Le partite tra Al Sadd e Al Hilal garantiscono costantemente azione ad alto ritmo, atmosfere appassionate e qualità di livello mondiale in campo. I tifosi di tutta la regione sono impazienti di assicurarsi l'accesso per il giorno della partita per questo epico confronto.

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Quando è il calcio d'inizio di Al-Sadd vs Al Hilal in AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al-Sadd vs Al Hilal non sono al momento disponibili, ma i dettagli sul calcio d'inizio saranno confermati più vicino alla partita.

AFC Champions League Elite - Game Week 2 13 ott 2026 - 12:00

Dove comprare i biglietti per AL SADD SC vs AL HILAL?

I biglietti ufficiali per la partita vengono messi a disposizione direttamente attraverso le principali piattaforme di biglietteria e i portali del club ospitante come Webook e BLU Store. Gli appassionati di calcio possono registrarsi e acquistare i tagliandi per l'ingresso generale direttamente da questi canali di vendita primari non appena le disponibilità vengono pubblicate.

Se i tagliandi sul sito ufficiale risultano esauriti, GrintaHub è la soluzione giusta. Il mercato secondario offre ai tifosi opzioni alternative per acquistare i biglietti dopo l'esaurimento completo delle disponibilità ufficiali.

Quanto costano i biglietti per AL SADD SC vs AL HILAL?

I prezzi standard d'ingresso sui canali ufficiali primari partono da 30 SAR per i posti a ingresso generale, anche se le categorie a bordo campo o le sezioni VIP costano sensibilmente di più.

Sulle piattaforme del mercato secondario come GrintaHub, i prezzi dei biglietti partono in genere da circa 100 SAR a seconda della selezione del posto, della posizione e della domanda dei tifosi in tempo reale.

Al-Sadd vs Al Hilal AFC Champions League Elite: tutto quello che devi sapere

La forma di Al-Sadd e Al Hilal

L'Al-Sadd ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata in AFC Champions League Elite, un 3-0 contro l'Esteghlal il 14 settembre. Nelle quattro vittorie ha segnato 16 gol e ne ha subiti otto, compresi un successo esterno per 3-6 contro l'Al-Sailiya e una vittoria per 2-6 sul campo del Qatar SC. Il rendimento interno è stato solido, anche se la squadra ha mostrato vulnerabilità difensive nelle partite ad alto punteggio.

Anche l'Al Hilal ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendo soltanto contro il Neom SC nella Saudi Pro League il 7 settembre. Il risultato più recente è stato il 2-1 contro l'Al-Gharafa in AFC Champions League Elite il 15 settembre. Nelle cinque partite ha segnato 11 gol e ne ha subiti quattro, con il 6-0 contro l'Al-Taawoun come prestazione più netta di questa striscia.

Al-Sadd vs Al Hilal: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato in AFC Champions League Elite il 13 aprile 2026, quando l'Al-Sadd ha vinto 7-5 in trasferta sul campo dell'Al Hilal in una sfida ad alto punteggio. Nelle ultime cinque sfide dirette in AFC Champions League Elite, l'Al Hilal è avanti 3-2 nel conto delle vittorie, anche se le due squadre hanno totalizzato insieme 28 gol in questi confronti. Tra gli incroci precedenti ci sono anche una vittoria per 3-1 dell'Al Hilal nell'ottobre 2025 e un pareggio per 1-1 in casa dell'Al-Sadd nel novembre 2024.



