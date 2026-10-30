L’AFC Champions League Elite propone una sfida da non perdere tra l’Al Sadd, una delle grandi squadre del Qatar, e l’Al Ahli, una delle principali formazioni dell’Arabia Saudita, allo stadio Jassim Bin Hamad di Doha. Entrambi i club vantano una grande tradizione a livello regionale, rose ricche di stelle e forti ambizioni continentali.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sulla partita, sull’orario d’inizio e su dove acquistare i biglietti, così puoi prenotare il tuo posto e assistere all’incontro dal vivo.

Quando si gioca Al Sadd-Al Ahli di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili. Torna a controllare in prossimità del calcio d’inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 4 2 nov 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al Sadd SC-Al Ahli Saudi?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dell’Al Sadd in AFC Champions League Elite vengono distribuiti principalmente attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria dell’Al Sadd SC e i rivenditori autorizzati in Qatar. Ai tifosi si consiglia di verificare prima la disponibilità dei biglietti ordinari sul sito ufficiale.

Se i biglietti sul canale di vendita ufficiale sono completamente esauriti, puoi rivolgerti a piattaforme di rivendita come Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Al Sadd SC-Al Ahli Saudi?

I prezzi dei biglietti per le partite di AFC Champions League Elite variano in base alla categoria dei posti, alla tribuna scelta e alla richiesta per l’incontro.

Sulla piattaforma ufficiale di biglietteria, i biglietti ordinari per i settori generali partono solitamente da circa 20-35 SAR.

Se i biglietti messi in vendita sui canali ufficiali si esauriscono, la disponibilità dipenderà dalle offerte sui mercati di rivendita. Su piattaforme come Grintahub, i biglietti per l’ingresso generale partono da circa 50 SAR.

Per assicurarti i biglietti più economici, muoviti rapidamente quando si apre la vendita ufficiale oppure cerca i posti disponibili sulle piattaforme di rivendita prima che i prezzi cambino.

Al Sadd-Al Ahli di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Sadd e Al Ahli

L’Al Sadd ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone una e senza pareggiare in questo periodo. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro l’Esteghlal in AFC Champions League Elite, anche se in precedenza aveva battuto l’Al-Sailiya 6-3 e l’Al-Gharafa 4-1 nella Stars League. In queste cinque partite, l’Al Sadd ha segnato 16 goal e ne ha subiti 8, mostrando una spiccata propensione offensiva ma anche una difesa incostante.

L’Al Ahli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Ha battuto l’Al Hazem 3-1 nella Saudi Pro League prima di perdere 2-1 contro il Mamelodi Sundowns nella Coppa Intercontinentale FIFA, il suo risultato più recente. Il 5-0 inflitto all’Al Riyadh in precedenza mostra il suo potenziale offensivo: nelle cinque gare ha segnato 12 goal e ne ha subiti 8.

Al Sadd-Al Ahli: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 4 novembre 2025 in AFC Champions League Elite, quando l’Al Ahli ha vinto 2-1 in casa dell’Al Sadd. Prima di allora, l’Al Ahli aveva vinto 3-1 sul campo dell’Al Sadd nel febbraio 2025, nella stessa competizione. Nei cinque scontri diretti riportati nei dati, l’Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, l’Al Sadd una e una partita è terminata in pareggio.