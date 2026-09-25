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Come acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al-Taawoun: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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1ª Divisione

L'Al Riyadh affronta l'Al-Taawoun nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Al Riyadh affronta Al-Taawoun sabato 24 ottobre 2026 al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh.

I due club condividono una recente storia di scontri diretti molto equilibrata, con due vittorie a testa e due pareggi nelle ultime sei sfide di campionato. Nell'incrocio più recente, a maggio 2026, le squadre hanno pareggiato 1-1 al King Abdullah Sports City Stadium di Buraydah.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Al Riyadh-Al-Taawoun, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Al Riyadh-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Al Riyadh-Al-Taawoun si gioca al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh, sabato 24 ottobre 2026.

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1ª Divisione - Game Week 11
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Saudi Pro League Al Riyadh-Al-Taawoun:

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Biglietteria ufficiale di Al-Riyadh: Al-Riyadh SC di solito mette in vendita i biglietti singoli delle partite casalinghe tramite il proprio sito ufficiale o l'app locale di biglietteria designata prima delle gare interne.
  • WeBook / piattaforme saudite di biglietteria: Molte partite di Saudi Pro League vendono biglietti digitali tramite importanti piattaforme locali come WeBook o le biglietterie ufficiali dello stadio.

2. Marketplace secondari di biglietti

  • Ticombo: Se i posti ufficiali sono esauriti, controlla le piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo, dove i tifosi mettono in vendita i biglietti inutilizzati, scegli la tua categoria e completa il checkout.

Quanto costano i biglietti per Al Riyadh-Al-Taawoun di Saudi Pro League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Riyadh e Al-Taawoun variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:

1. Piattaforme ufficiali primarie

  • Ingresso standard / settore superiore:SAR 30 - SAR 90
  • Posti premium e bordo campo:SAR 250 - SAR 600
  • Categorie VIP e hospitality:SAR 1.500+

2. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti risultano esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita biglietti di rivendita; i prezzi dipendono dalla domanda e dalla posizione del posto:

  • Posti di rivendita generali / lato corto: Circa SAR 1.500 - SAR 1.900 (~399-500 dollari / 428-450 euro)
  • Posti di rivendita lato lungo / categoria 1: Circa SAR 1.900 - SAR 2.800+ (~500-670+ euro)

Al Riyadh-Al-Taawoun di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Al Riyadh e Al-Taawoun

L'Al Riyadh ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, segnando sei gol e subendone otto in questo parziale. La gara più recente si è conclusa con una vittoria per 2-0 contro l'Al Kholood, e in precedenza ha anche pareggiato 3-3 con l'Al Shabab, un risultato che ha evidenziato sia la sua propensione offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Il recente rendimento dell'Al-Taawoun è difficile da leggere in modo positivo. Ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unico pareggio in questo periodo arrivato in AFC Champions League Two contro l'Al-Nahda. In campionato, il ko per 6-0 contro l'Al Hilal resta il risultato più netto, e ha perso anche 1-0 contro l'Al Hazem. Ha segnato appena due gol nelle ultime cinque gare.

ALR

ALR - Forma

ALS
D3-3
NEO
V1-0
AHL
S5-0
ALK
D0-0
ALK
V2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ALT

ALT - Forma

ALN
S2-1
ALF
D0-0
ALH
S1-0
HIL
S0-6
ALN
D1-1
Gol segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Al Riyadh-Al-Taawoun: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è chiuso sull'1-1 nel maggio 2026, quando l'Al-Taawoun ha ospitato l'Al Riyadh in Saudi Pro League. Guardando agli ultimi cinque incroci, l'Al-Taawoun ha il bilancio migliore, con due vittorie contro una dell'Al Riyadh, mentre gli altri due incontri sono terminati in pareggio. Il risultato più convincente dell'Al Riyadh nella storia recente è arrivato nel gennaio 2026, quando l'Al-Taawoun ha vinto 3-1 a Riyadh, mentre l'Al Riyadh ha conquistato una vittoria casalinga per 1-0 nel gennaio 2025.

Testa a testa

Al RiyadhPareggioAl-Taawoun
1
2
2
1ª Divisione
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
FIN
1ª Divisione
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
0
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
S
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
D
V
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
D
V
S
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
D
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
S
S
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
S
V
S
S
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
S
V
D
V
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
V
S
V
D
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
D
D
V
S
S
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
S
V
D
D
S
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
D
S
V
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
S
D
V
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
S
S
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
S
S
D
D
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
S
S
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
S
D
D
S
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
S
S
D
S
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
S
S
S
D
AFC Champions League
Retrocessione

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