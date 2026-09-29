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Come acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al Qadsiah: prezzi della Saudi Pro League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
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1ª Divisione

L'Al Riyadh affronta l'Al Qadsiah nella Saudi Pro League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Al Riyadh affronta l'Al Qadsiah giovedì 29 ottobre 2026 al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh.

L'Al Qadsiah ha il sopravvento nei confronti recenti, come dimostra la convincente vittoria per 4-0 contro l'Al Riyadh nello stesso stadio nell'aprile 2026. L'Al Riyadh arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, fatto di due vittorie, due pareggi e una pesante sconfitta per 5-0 contro l'Al Ahli nelle ultime cinque uscite di campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Al Riyadh-Al Qadsiah, incluso dove acquistarli e quanto costano.


Quando si gioca Al Riyadh-Al Qadsiah di Saudi Pro League?

Al Riyadh-Al Qadsiah si gioca al Prince Faisal bin Fahd Stadium di Riyadh, con la partita in programma nell'ambito dell'attuale giornata di Saudi Pro League.

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1ª Divisione - Game Week 12
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Riyadh-Al Qadsiah di Saudi Pro League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Saudi Pro League tra Al Riyadh e Al Qadsiah, hai alcune opzioni principali a seconda che tu preferisca piattaforme ufficiali o rivenditori terzi:

1.Piattaforme ufficiali della lega e del club

  • La Saudi Pro League collabora ufficialmente con piattaforme di biglietteria autorizzate come Webook.com per la distribuzione dei tagliandi. Puoi anche controllare i canali o i portali ufficiali dell'Al Riyadh per vedere quando saranno messi in vendita i posti di ingresso generale, che di solito vengono resi disponibili da una a tre settimane prima del calcio d'inizio.

2. Marketplace secondari di biglietti

  • Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale possono spesso essere trovati su piattaforme secondarie come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità iniziali sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Al Riyadh-Al Qadsiah di Saudi Pro League?

Per le normali partite di Saudi Pro League ospitate da club come l'Al Riyadh, i biglietti di ingresso generale partono solitamente da prezzi locali accessibili al botteghino compresi tra 50 SAR e 100 SAR. Tuttavia, il prezzo dei biglietti varia a seconda della piattaforma, del settore e della domanda:

1. Piattaforme primarie ufficiali

  • Ingresso generale ufficiale: I biglietti standard sui canali ufficiali della lega o del club partono solitamente da circa 50 SAR e 100 SAR per i posti normali.
  • Settori premium e VIP: I posti migliori, le tribune centrali coperte o i box hospitality VIP possono variare da 200 SAR a oltre 800 SAR attraverso i canali ufficiali, mentre i biglietti premium sul mercato secondario possono costare molto di più.

2. Marketplace secondari di biglietti

  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti tramite la vendita primaria del club, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato a partire da 1.500 SAR a 1.600 SAR, mentre i posti premium, le opzioni hospitality o i settori a più alta richiesta possono salire in modo significativo.

Al Riyadh-Al Qadsiah di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Al Riyadh e Al Qadsiah

L'Al Riyadh arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Saudi Pro League. La sua uscita più recente si è chiusa con una vittoria per 2-0 sull'Al Kholood, anche se la pesante sconfitta per 5-0 contro l'Al Ahli all'inizio di settembre resta un motivo di preoccupazione. In questo stesso periodo ha pareggiato 0-0 con l'Al Khaleej e 3-3 con l'Al Shabab, segnando sei gol e subendone nove nelle cinque partite.

L'Al Qadsiah è in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La sua gara più recente è stata una vittoria per 2-1 contro l'Al-Wasl nell'AFC Champions League Elite, seguita a un pareggio per 3-3 con l'Al-Ettifaq e alle vittorie contro Al Ahli, Al Diriyah e Al-Faisaly. La squadra di Rodgers ha segnato 11 gol in queste cinque partite, subendone otto.

ALR

ALR - Forma

ALS
D3-3
NEO
V1-0
AHL
S5-0
ALK
D0-0
ALK
V2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ALQ

ALQ - Forma

AFS
V3-1
DIR
V0-2
AHL
V3-2
ALI
D3-3
ALW
V2-1
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Al Riyadh-Al Qadsiah: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club si è concluso con una vittoria per 0-4 dell'Al Qadsiah al Prince Faisal bin Fahd Stadium nell'aprile 2026, un risultato che ha confermato l'ottimo rendimento dei visitatori nei confronti diretti. Nelle ultime quattro partite registrate, l'Al Qadsiah ne ha vinte tre, mentre l'Al Riyadh ha ottenuto l'unica altra vittoria, un successo casalingo per 2-1 nell'ottobre 2024.

Testa a testa

Al RiyadhPareggioAl Qadsiah
1
0
3
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
FIN
1ª Divisione
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Al Qadsiah
ALQ
4
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Al Riyadh
ALR
0
FIN
1ª Divisione
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
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Al Riyadh
ALR
0
FIN
1ª Divisione
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FIN
2Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

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